Warhammer 40.000: Space Marine 3 annunciato ufficialmente!

Focus Entertainment Publishing ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di Warhammer 40,000: Space Marine 3, consolidando così il futuro di una serie che ha saputo conquistare milioni di fan in tutto il mondo.

La decisione arriva mentre il secondo capitolo continua a riscuotere un notevole successo, testimoniando la fiducia degli sviluppatori nel potenziale narrativo e commerciale della saga.

Potenziale che ha portato alcuni a ipotizzare che il progetto potesse anche istigare la FOMO. Questione a cui hanno risposto gli sviluppatori, ovviamente.

Matthew Karch, CEO di Saber Interactive, ha voluto sottolineare l'importanza di questo nuovo progetto per lo studio:

«Space Marine 2 rappresenta il culmine di tutto ciò che abbiamo imparato in 25 anni di sviluppo videoludico. Ora stiamo iniziando a sviluppare Space Marine 3, un titolo che porta con sé enormi aspettative da parte della nostra base di fan in rapida espansione.»

Il dirigente ha poi aggiunto che, mentre continueranno a supportare e far crescere l'universo di Space Marine 2 negli anni a venire, applicheranno tutte le conoscenze acquisite per creare «un gioco ancora più grande e spettacolare per il terzo capitolo», definendolo un'opportunità per creare una vera lettera d'amore all'universo di Warhammer 40.000.

John Bert, Vice CEO di Focus Entertainment Publishing, ha espresso grande soddisfazione per l'accoglienza riservata a Space Marine 2: «Siamo stati onorati dall'incredibile risposta dei fan dopo il lancio di Warhammer 40,000: Space Marine 2».

Se le informazioni specifiche su Space Marine 3 rimangono ancora avvolte nel mistero, con ulteriori dettagli che verranno rivelati in futuro, le dichiarazioni dei responsabili lasciano intravedere un'esperienza di gioco che amplierà notevolmente quanto offerto finora. Il nuovo titolo includerà una campagna immersiva, una modalità multigiocatore e innovazioni di gameplay che potrebbero ridefinire il genere.

Lo sviluppo, guidato ancora una volta dalla stretta collaborazione con Games Workshop, punta a garantire la fedeltà all'universo narrativo di Warhammer 40.000, elemento particolarmente apprezzato dai fan più esigenti della serie e del brand. L'obiettivo dichiarato è quello di innalzare ulteriormente l'asticella della spettacolarità e dell'intensità di gioco.

Obiettivo che, probabilmente, verrà inseguito anche per l'altro progetto sviluppato in collaborazione Hasbro, annunciato di recente.