Space Marine 2 istiga la FOMO? Sviluppatori rispondono alle polemiche

I videogiochi single player, o perlomeno non classici live service game, hanno spesso tanti contenuti aggiuntivi che portano i giocatori a tornare più volte sulle piattaforme di riferimento, e così fa anche Warhammer 40000 Space Marine 2.

Il titolo ispirato al franchise di Games Workshop ha avuto e avrà la sua dose di contenuti aggiuntivi, ma soprattutto eventi, che sono finiti di recente al centro delle polemiche dei giocatori che accusano il team di incentivare la FOMO, ovvero la "fear of missing out" che porta le persone ad avere l'ansai di non riuscire a completare tutti gli eventi (in questo caso specifico).

In questo caso, Saber Interactive e Focus Entertainment hanno chiarito che tutti gli oggetti cosmetici ottenibili tramite questi eventi saranno resi disponibili nuovamente in futuro.

Inoltre, Focus Entertainment ha rilasciato un comunicato ufficiale (tramite IGN US) in cui ha riconosciuto il feedback negativo e promesso miglioramenti. «Abbiamo notato che gli Eventi della comunità hanno ricevuto un feedback freddo da quando li abbiamo introdotti come un modo aggiuntivo per sbloccare oggetti cosmetici», spiega l'azienda.

L'azienda ha spiegato che Space Marine 2 non diventerà un live service game:

«State tranquilli, non stiamo cercando di trasformare Space Marine 2 in un live service game completo. Gli oggetti disponibili tramite gli eventi saranno disponibili in seguito, per tutti. Vogliamo che gli Eventi della comunità siano un modo per sbloccare gli oggetti in anticipo, per i giocatori più dedicati, e non una fonte di frustrazione e stress per tutti. [...] Ci scusiamo profondamente per il problema e stiamo attualmente lavorando a un processo semplificato per sbloccare gli oggetti, per rendere l'esperienza meno limitante.»

Per scusarsi, il team ha deciso di regalare a tutti i giocatori il casco Mk VIII Errant Helmet, precedentemente legato all’evento Imperial Vigil. Questo oggetto, inizialmente disponibile solo per chi completava sei vittorie con classi diverse in Operations Mode, ora può essere ottenuto gratuitamente collegando il proprio account PROS di Focus Entertainment.

D'altronde i giocatori sono abituati ormai ai live service game, come dimostrano i dati dell'utilizzo di questi prodotti su PS5 e Xbox. Il tutto mentre il team di sviluppo sta già pensando al futuro dopo Space Marine 2, legato ad Hasbro per altro.