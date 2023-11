Volete provare Diablo 4? Ora è gratis (almeno per un po')

Diablo 4 ha raccolto consensi ma anche molti dubbi, e se ve ne volete togliere qualcuno potete farlo giocando gratis il titolo Blizzard da oggi fino al 28 novembre.

Un periodo di ben una settimana di prova gratuita per Diablo 4 sfortunatamente solo per i giocatori PC, mentre gli altri dovranno ancora comprare il gioco, magari su Amazon, per sapere l'effetto che fa tornare a uccidere mostri su mostri.

C'è da dire che non è la prima volta che Blizzard mette in prova il suo ultimo titolo e, con un po' di pazienza, anche i giocatori sulle altre piattaforme potranno avere la loro chance.

Intanto armatevi di un PC adeguato, un account Steam e scaricate Diablo 4 sul vostro hardware per poter godere della prova gratuita per il maggior tempo possibile.

Sarà possibile giocare a Diablo 4 gratis su PC, tramite Steam, fino al 28 novembre alle ore 19.00.

Non ci sono comunicazioni particolari ma, salvo grosse sorprese, questa versione di prova è quella completa di Diablo 4, pertanto potrete godere di tutte le funzionalità del gioco.

Tuttavia, come riportano alcuni utenti, c'è ancora il blocco relativo agli account per chi ha acquistato il titolo su Battle.net, così che gli eventuali giocatori PC devono rifare un nuovo account su Steam e non importare i propri salvataggi.

In ogni caso questa prova gratuita è un ottimo modo per entrare nel mondo di Diablo 4 per la prima volta, anche in vista della nuova espansione che è stata annunciata di recente. Vessel of Hatred riporterà i giocatori nel mondo coperto dalla giungla di Nahantu, una regione vista per la prima volta in Diablo II.

Non abbiate fretta di metterci le mani, però, perché stando alle ultime informazioni di Blizzard il contenuto aggiuntivo arriverà tra un bel po' di tempo rispetto al suo annuncio.