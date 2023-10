Diablo 4 è disponibile gratis da ora, per tutto il weekend

Da pochi giorni è arrivata ufficialmente la Stagione 2 di Diablo 4, un evento con cui Blizzard vuole riconquistare la fiducia di vecchi e nuovi fan, dopo diversi incidenti di percorso con gli aggiornamenti arrivati nel corso della prima Season.

L'ultimo capitolo della saga action RPG è stato particolarmente apprezzato al lancio (potete trovarlo su Amazon), ma con il passare del tempo alcune scelte discutibili degli sviluppatori hanno diviso il pubblico, provocando una spaccatura a cui adesso si cerca di porre rimedio.

Dopo aver avviato una nuova folle campagna marketing, al punto da offrire in omaggio perfino un PC gaming con vero sangue umano, adesso Blizzard punta a conquistare i nuovi fan, proponendo a tutti gli utenti una prova gratis di Diablo 4, disponibile da adesso.

Come riportato da GamesRadar+, la prova vi permetterà di accedere alla versione completa di Diablo 4, ma ci sarà un limite importante: non potrete procedere oltre il livello 20, a meno che non scegliate di acquistare il gioco.

Nel caso doveste decidere di volerlo fare vostro per sempre, potrete approfittare di uno speciale sconto del 25% sul prezzo: la prova è disponibile su Battle.net e potete trovare tutti i dettagli al seguente indirizzo.

Questa versione di prova gratuita sarà disponibile per tutto il fine settimana e terminerà il 30 ottobre 2023: a quel punto, se vorrete proseguire la vostra avventura, sarà necessario acquistare definitivamente il gioco.

O magari attendere il suo futuro arrivo su Xbox Game Pass, dopo l'acquisizione di Activision Blizzard, ma Phil Spencer ha già chiarito che dovremo attendere almeno il 2024 prima di vederlo nell'abbonamento.

Detto questo, non possiamo fare altro che augurarvi buon download e buon divertimento, magari anche con i vostri amici online.

Diablo resta ancora oggi una delle serie più amate della storia dei videogiochi: tra i suoi fan c'è anche il director di Final Fantasy XIV, che sogna un crossover proprio con il suo MMO.