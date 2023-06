Volete i biscotti di Super Mario? Potrebbero costarvi caro

Quello di Super Mario Bros. Il Film è un trionfo che pare essere destinato a proseguire, anche con l'arrivo degli Oreo ufficiali in edizione limitata.

Il film animato realizzato in collaborazione tra Nintendo e Illumination (potete prenotare il Blu-ray 4K su Amazon) ha infatti convinto sia critica e pubblico.

Del resto, Super Mario Bros. Il Film ha infatti battuto perfino Frozen, visto che il lungometraggio animato ha incassato ben 1.288 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Ora, come riportato anche da GamingBible, sembra che i bagarini abbiamo messo gli occhi pure sui biscotti Oreo dedicati all'idraulico più famoso del mondo.

I nuovi Oreo presentano una nuova confezione colorata con il classico stile Nintendo, oltre a 16 nuovi disegni basati sugli amati personaggi del mondo di Mario.

C'è l'idraulico in persona, Mario, suo fratello Luigi, Peach, Yoshi, Bowser e persino alcuni minions come i Koopa Troopers e i Boos.

Rivelati con un piccolo e simpatico video promozionale sugli account Twitter ufficiali di Nintendo, i biscotti saranno presto distribuiti ai rivenditori di tutto il mondo, ma i consumatori desiderosi possono preordinare le confezioni in anticipo presso alcuni negozi selezionati, il che è piuttosto folle se ci si pensa che stiamo preordinando dei biscotti.

Sfortunatamente, qualcuno ha dovuto rovinare il divertimento: i bagarini hanno messo in vendita i loro preordini su eBay a prezzi allucinanti, per coloro che non sono riusciti ad assicurarsi le proprie confezioni.

È stato riferito che gli Oreo di Mario vengono venduti a 30, 40 e addirittura 75 dollari per confezione. Si spera che nessuno sia così sciocco da pagare tanto per un pacchetto di biscotti, con o senza il marchio di Mario.

Vero anche che i bagarini sono arrivati a vendere addirittura dei codici per partecipare a Stress Test di Mortal Kombat 1 lunghi appena un weekend, quindi effettivamente non ci sorprende più niente.

Restando in tema, il papà di Super Mario Shigeru Miyamoto ha già anticipato che Nintendo sta già pensando su come tornare al cinema.

Il candidato più probabile, in tal senso, sarebbe The Legend of Zelda, specialmente considerando anche la "benedizione" arrivata da Eiji Aonuma.