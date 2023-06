Mortal Kombat 1 vittima dei bagarini, ma non del gioco

Ed Boon ha da poco mostrato oil nuovo Mortal Kombat 1, gioco che a breve potrà essere provato con mano grazie ad alcuni stress test su invito.

Il successore di MK11 (che trovate su Amazon) di NetherRealm sembra promettere davvero bene.

Advertisement

Annunciato lo scorso mese di maggio, Mortal Kombat 1 vuole segnare un nuovo inizio per la saga e per i suoi kombattenti.

Ora, come riportato da TheGamer, sembra proprio che i bagarini stiano rivendendo a cifre record i codici per partecipare al primo test giocabile di MK1.

Su eBay, i venditori stanno cercando di vendere i codici degli stress test per centinaia di dollari.

Un fan ha persino individuato un'inserzione di 1000 dollari che nel frattempo è scomparsa dal sito (si spera non perché qualcuno l'abbia effettivamente acquistata).

Al momento, cercando "Mortal Kombat 1 stress test" su eBay US si ottengono diversi risultati, con prezzi che vanno dai 200 ai 500 dollari.

Come sottolineato da altri, questo significa essenzialmente pagare per il privilegio di testare le funzionalità online del gioco, a un prezzo molto più alto di quello che costerà il gioco completo.

Anche se si spera che nessuno sia così disperato da pagare cifre da capogiro per una prima versione del gioco, sembra che i bagarini abbiano avuto un certo successo.

Come se non bastasse, lo stress test durerà solo pochi giorni, iniziando infatti oggi e concludendosi il 26 giugno. Tradotto, si pagherebbe una cifra assurda per giocare a una versione inferiore del gioco per un solo weekend.

Non è chiaro se gli acquirenti siano consapevoli di tutto questo, visto anche che le inserzioni di eBay non riportano di certo questo avviso. Inoltre, i venditori non sembrano accettare rimborsi, poiché il codice sarebbe comunque inutilizzabile dopo averlo riscattato.

Quindi, la cosa migliore è come sempre evitare del tutto i bagarini. Se avete già effettuato un preordine, avrete comunque modo di provare il gioco ad agosto.

L'appuntamento è in ogni caso fissato per il prossimo 19 settembre, quando i kombattenti sbarcheranno su PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e anche Nintendo Switch.

Mentre quindi gli occhi sono puntati sul nuovo MK, che fine ha fatto Injustice 3? A quanto pare abbiamo una risposta piuttosto chiara alla domanda.

Ma non solo: curioso anche il modo in cui Ed Boon ha spiegato perché Mortal Kombat 1 si chiama in questo modo, e non un più classico "12".