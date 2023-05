Volante Logitech G920 a un super prezzo! 38% di sconto!

Presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il volante Logitech G920 con uno sconto del 38%! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Grazie alle offerte di eBay, potete avere il volante Logitech G920 a soli 279,99€, rispetto agli usuali 450,99€ di listino, risparmiando 171 euro. Vi suggeriamo, tuttavia, di sbrigarvi, in quanto i pezzi proposti a questo prezzo sono limitati!

Il volante gaming Logitech G920 offre un'esperienza di gioco immersiva, ideale per Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Grazie alla sua capacità di simulare la sensazione di guidare un'auto reale, con sterzo di precisione e pedali sensibili alla pressione, il volante gaming Logitech G920 rende ogni gara estremamente coinvolgente.

Il volante gaming Logitech G920 è progettato senza compromessi per garantire un'esperienza di guida ottimale, con sterzate silenziose e dolci grazie alla tecnologia Force Feedback. La sua struttura in acciaio inossidabile e la vera pelle cucita a mano assicurano comfort e durata, aggiungendo un tocco di lusso al prodotto.

I pedali a pavimento regolabili offrono una guida dinamica e un controllo totale, mentre il sistema di ritorno di forza a 2 motori permette di percepire ogni variazione del terreno, rendendo l'esperienza di guida ancora più realistica.

