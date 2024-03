Vinci gratis una Steam Deck OLED con Instant Gaming

Da qualche mese Valve ha lanciato sul mercato Steam Deck OLED, la versione aggiornata e migliorata della sua originale handheld – che, con sorpresa di nessuno, ha avuto uno straordinario successo, al punto da scalare le classifiche di vendita.

Se siete sempre stati affascinati da Steam Deck, ma al momento è fuori dal vostro budget, sappiate che ora potete provare a vincerne una gratis, grazie al giveaway organizzato dal catalogo online Instant Gaming. Partecipare è semplicissimo e vi permetterà di concorrere per portare a casa una Steam Deck OLED tutta vostra. Vediamo come fare.

Vedi concorso su Instant Gaming

Come vincere una Steam Deck OLED su Instant Gaming

Partecipare è in realtà facilissimo: tutto quello che vi serve è avere un account Instant Gaming (potete anche fare login con quello Google, con Facebook, Apple ID o Discord). Una volta che fatto login con il vostro profilo, accedete alla pagina del giveaway e premete sul tasto "Partecipa" per concorrere alla vittoria finale.

Per aumentare le vostre chance di trionfo, potete anche seguire i profili di Instant Gaming sui diversi social (Discord, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch e YouTube). Anche in questo caso, la procedura è semplicissima: sono segnalati direttamente nella pagina del giveaway e vi basterà seguire i link indicati e lasciare il Segui alle diverse pagine, portando così a casa i punti extra che vi permetteranno di avere più chance di vittoria.

Oltre al premio più corposo, Instant Gaming sta mettendo in palio anche dieci carte Steam da 20€ ciascuna, quindi anche chi non riuscirà ad avere Steam Deck potrebbe comunque riuscire a portare a casa questi premi per comprare giochi su Steam a costo zero.

Steam Deck OLED è un vero e proprio PC handheld che vi permette di godervi i giochi di Steam ovunque voi siate. Dotata di uno splendido display OLED e di una batteria molto più duratura rispetto al modello originale, questa "console" portatile ha prezzi che partono da 569€, ma in questo caso potete ottenerla senza dover spendere nemmeno un euro, ricevendola comodamente a casa vostra in caso di vittoria.

Instant Gaming è un'azienda leader nel settore dei videogiochi digitali, con un catalogo completo di titoli per tutte le piattaforme. Offrendo prezzi competitivi e offerte speciali, Instant Gaming è il luogo perfetto per tutti gli appassionati di videogiochi che cercano di acquistare i loro titoli preferiti ad un prezzo ridotto. Potete scoprire in questa pagina tutte le nostre segnalazioni per le migliori offerte, mentre il giveaway vi attende: non possiamo che augurarvi buona fortuna!

