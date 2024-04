I videogiochi stanno diventando troppo costosi? Scopri come risparmiare + uno sconto del 10%!

Se sei stanco dei prezzi elevati dei videogiochi, è arrivato il momento di prendere il controllo e risparmiare grazie alle carte PSN e all'abbonamento di Xbox Game Pass! Per un periodo limitato, Eneba offre uno sconto extra del 10% sulle carte PSN e sulla sottoscrizione di 3 mesi a Game Pass Ultimate con il codice speciale SPAZIOSAVE.

Dimentica di spendere più di 70€ per ogni nuovo titolo – queste opzioni offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, permettendoti di accedere a una vasta libreria di videogiochi a un costo ridotto. Vediamo come le carte PSN e il Game Pass possono aiutarti a risparmiare denaro e mantenere viva la tua passione senza svuotare il portafoglio.

Qual è il motivo dietro i costi così elevati dei giochi di oggi?

L'industria dei videogiochi è in costante crescita, con titoli sempre più sofisticati che vantano grafica mozzafiato e mondi open-world. Ciò richiede squadre di sviluppo più grandi, cicli di produzione più lunghi e, di conseguenza, prezzi più alti. Tuttavia, questo non significa che tu debba rinunciare alle ultime uscite o ai tuoi giochi preferiti. Scopri come le carte PSN e Xbox Game Pass possono farti risparmiare denaro.

Carte PSN: il power-up di PlayStation

Le carte PSN sono fondamentali per gli appassionati di PlayStation. Ti consentono di ricaricare il tuo portafoglio PSN a prezzi convenienti:

Massimizza il tuo budget . Visita Eneba, noto per le sue fantastiche offerte sulle carte PSN. In questo modo, potrai ottenere più giochi per il tuo denaro rispetto all'acquisto singolo.

. Visita Eneba, noto per le sue fantastiche offerte sulle carte PSN. In questo modo, potrai ottenere più giochi per il tuo denaro rispetto all'acquisto singolo. Più di solo giochi . Le carte PSN possono essere utilizzate anche per ottenere DLC, contenuti in-game e abbonamenti come PS Plus. Con PS Plus, avrai accesso a una vasta libreria di giochi gratuiti ogni mese, oltre a sconti esclusivi sugli acquisti digitali.

. Le carte PSN possono essere utilizzate anche per ottenere DLC, contenuti in-game e abbonamenti come PS Plus. Con PS Plus, avrai accesso a una vasta libreria di giochi gratuiti ogni mese, oltre a sconti esclusivi sugli acquisti digitali. Controllo delle spese. Le carte PSN ti aiutano a gestire il tuo budget di gioco. Ricaricando una somma fissa sul tuo portafoglio, potrai evitare acquisti impulsivi e attenerti al tuo budget.

Le uscite più attese di PS5 dove usare la tua carta PSN

Quindi hai la tua carta PSN, e adesso? Ecco alcuni dei giochi più attesi che verranno rilasciati nei prossimi mesi:

Final Fantasy XVI: The Rising Tide (DLC) . Immergiti in "The Rising Tide", l'ultimo DLC di Final Fantasy XVI, dove Clive Rosfield intraprende una missione pericolosa a Mysidia per svelare il tragico passato del suo popolo. In uscita il 18 aprile.

. Immergiti in "The Rising Tide", l'ultimo DLC di Final Fantasy XVI, dove Clive Rosfield intraprende una missione pericolosa a Mysidia per svelare il tragico passato del suo popolo. In uscita il 18 aprile. Stellar Blade . Unisciti a Eve in una straordinaria avventura d'azione visiva, mentre combatte per reclamare una Terra post-apocalittica dalle grinfie di invasori mostruosi, affrontando boss formidabili e scoprendo il destino dell'umanità. In uscita il 26 aprile.

. Unisciti a Eve in una straordinaria avventura d'azione visiva, mentre combatte per reclamare una Terra post-apocalittica dalle grinfie di invasori mostruosi, affrontando boss formidabili e scoprendo il destino dell'umanità. In uscita il 26 aprile. Sand Land . Scopri i segreti sepolti sotto la sabbia nel prossimo action RPG, basato sul manga di Akira Toriyama. In uscita il 26 aprile.

. Scopri i segreti sepolti sotto la sabbia nel prossimo action RPG, basato sul manga di Akira Toriyama. In uscita il 26 aprile. Sea of Thieves . Salpa per innumerevoli scherzi sulle alte maree con il mondo sempre in evoluzione di Sea of Thieves, ora su PlayStation! In uscita il 30 aprile.

. Salpa per innumerevoli scherzi sulle alte maree con il mondo sempre in evoluzione di Sea of Thieves, ora su PlayStation! In uscita il 30 aprile. System Shock . Entra nella spaventosa stazione Citadel, un labirinto contorto invaso da un'intelligenza artificiale ribelle, SHODAN. Fatti strada verso la sopravvivenza, saccheggia per risorse e sconfiggi un'intelligenza malvagia in questa avventura cyberpunk che ridefinisce il genere. In uscita il 21 maggio.

. Entra nella spaventosa stazione Citadel, un labirinto contorto invaso da un'intelligenza artificiale ribelle, SHODAN. Fatti strada verso la sopravvivenza, saccheggia per risorse e sconfiggi un'intelligenza malvagia in questa avventura cyberpunk che ridefinisce il genere. In uscita il 21 maggio. F1 24 . Vivi l'emozione della competizione ad alta velocità, supera i tuoi rivali e spingi le tue abilità al limite mentre F1 24 porta alla vita il mondo palpitante delle corse di Formula Uno. In uscita il 31 maggio.

. Vivi l'emozione della competizione ad alta velocità, supera i tuoi rivali e spingi le tue abilità al limite mentre F1 24 porta alla vita il mondo palpitante delle corse di Formula Uno. In uscita il 31 maggio. Destiny 2: The Final Shape . In questa epica conclusione della saga di Luce e Oscurità, affronterai lo scontro finale, impugnando il potere della Luce stessa per riscrivere il destino del nostro universo. In uscita il 4 giugno.

. In questa epica conclusione della saga di Luce e Oscurità, affronterai lo scontro finale, impugnando il potere della Luce stessa per riscrivere il destino del nostro universo. In uscita il 4 giugno. Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Intraprendi una nuova avventura. Impugna nuove armi, conquista formidabili nemici e svela i segreti che si celano sotto il dominio dell'Erdtree in questa espansione del capolavoro di From Software. In uscita il 21 giugno.

Xbox Game Pass: accesso illimitato

Xbox Game Pass è una vera rivoluzione (letteralmente!). Questo servizio in abbonamento sblocca una libreria enorme e in continua espansione di videogiochi, dalle gemme indie alle grandi uscite. Ecco perché è un must per qualsiasi giocatore Xbox con un budget limitato:

Libreria infinita . Tuffati in una collezione in continua espansione di titoli, con nuove aggiunte ogni mese. Gioca a tutto, dalle gemme indie nascoste ai più grandi lanci del giorno d'uscita - tutto incluso nell'abbonamento! Niente più attese per le vendite o agonie su quale titolo acquistare dopo.

. Tuffati in una collezione in continua espansione di titoli, con nuove aggiunte ogni mese. Gioca a tutto, dalle gemme indie nascoste ai più grandi lanci del giorno d'uscita - tutto incluso nell'abbonamento! Niente più attese per le vendite o agonie su quale titolo acquistare dopo. Risparmia ancora di più . I membri Game Pass godono di sconti esclusivi su contenuti scaricabili, aggiunte e altri contenuti all'interno dei giochi che stanno giocando. Questi risparmi aggiuntivi allungano ulteriormente il tuo budget per il gioco.

. I membri Game Pass godono di sconti esclusivi su contenuti scaricabili, aggiunte e altri contenuti all'interno dei giochi che stanno giocando. Questi risparmi aggiuntivi allungano ulteriormente il tuo budget per il gioco. Sempre in aggiornamento. Ottieni accesso istantaneo ai nuovi titoli Xbox Game Studios lo stesso giorno del loro lancio. Ciò significa che puoi giocare alle uscite più attese senza il costo iniziale dell'acquisto individuale.

I migliori titoli da giocare su Game Pass

Game Pass apre un mondo di esperienze di gioco diverse. Con Game Pass, puoi esplorare vari generi e scoprire giochi che potrebbero non catturare solitamente la tua attenzione. Ecco un'anteprima della fantastica gamma di titoli disponibili tramite Game Pass:

Diablo IV . L'ultimo capitolo della leggendaria serie di action RPG di Blizzard è ora disponibile su Game Pass! Scendi in un mondo di male che fermenta e potere primordiale;

. L'ultimo capitolo della leggendaria serie di action RPG di Blizzard è ora disponibile su Game Pass! Scendi in un mondo di male che fermenta e potere primordiale; Serie di Fallout . Dopo il successo della serie TV di Fallout, la popolarità del gioco è aumentata anche. Non c'è momento migliore per esplorare il Commonwealth e l’Appalachia che ora, specialmente con i giochi di Fallout disponibili su Game Pass!

. Dopo il successo della serie TV di Fallout, la popolarità del gioco è aumentata anche. Non c'è momento migliore per esplorare il Commonwealth e l’Appalachia che ora, specialmente con i giochi di Fallout disponibili su Game Pass! Senua’s Sacrifice: Hellblade 2 . Il sequel molto atteso di Hellblade sarà disponibile su Game Pass il primo giorno il 21 maggio. Risparmia l'acquisto e segui il viaggio di Senua attraverso un paesaggio oscuro e mitologico, combattendo minacce fisiche e lotte psicologiche;

. Il sequel molto atteso di Hellblade sarà disponibile su Game Pass il primo giorno il 21 maggio. Risparmia l'acquisto e segui il viaggio di Senua attraverso un paesaggio oscuro e mitologico, combattendo minacce fisiche e lotte psicologiche; Palworld . Insomma un “Pokémon con le armi”, un gioco unico che combina il monster collector, crafting e survival in un vasto mondo open world;

. Insomma un “Pokémon con le armi”, un gioco unico che combina il monster collector, crafting e survival in un vasto mondo open world; Lies Of P . Anche se nessuno padroneggia il genere souls-like come From Software, “Lies Of P.” emerge come un contendente affascinante. Questo oscuro action RPG, ispirato alla storia classica di Pinocchio, ti invita a navigare in un mondo brutale usando astuzia e abilità in combattimento.

. Anche se nessuno padroneggia il genere souls-like come From Software, “Lies Of P.” emerge come un contendente affascinante. Questo oscuro action RPG, ispirato alla storia classica di Pinocchio, ti invita a navigare in un mondo brutale usando astuzia e abilità in combattimento. Firewatch. Scopri un gioiello indie ambientato nella stupefacente natura selvaggia del Wyoming. Quest'avventura guidata arricchisce la tua esperienza di gioco con la sua profonda esplorazione dell'isolamento, delle relazioni e della bellezza della natura.

Pronto a risparmiare?

Risparmiare sui giochi è più facile che mai con Eneba, il tuo punto di riferimento per offerte su carte PSN e abbonamenti Xbox Game Pass. Non lasciare che l'aumento dei prezzi dei videogiochi ti trattenga dal tuo hobby preferito. Utilizza il codice SPAZIOSAVE per uno sconto del 10% su carte PSN e sull'abbonamento a Xbox Game Pass. Vivi un mondo di possibilità videoludiche senza svuotare il tuo portafoglio. Vai su Eneba oggi stesso e sblocca incredibili risparmi su tutto ciò che riguarda i videogiochi!