Videogiochi in difficoltà in Europa: vendite immobili e giochi del 2024 quasi inesistenti

Il mercato dei videogiochi è in crisi per una serie di motivi, e l'Europa è un emblema del periodo di trasformazione di quelli che saranno gli equilibri dell'industria dal punto di vista economico.

Come riporta VGC dall'analisi dei dati GSD, le vendite di giochi per PC e console in Europa nel 2024 hanno raggiunto i 188,1 milioni di copie, segnando un incremento dell'1% rispetto all'anno precedente.

L'incremento è ovviamente positivo in termini numerici, ma fin troppo risicato considerato quanto è capitato nei videogiochi negli ultimi anni.

Continua anche il dominio del formato digitale sul fisico, con un aumento del 15% per il mercato del digital delivery, mentre le vendite di copie fisiche di videogiochi sono scese del 22%. Il trend è quello che è stato riportato anche di recente e, nei prossimi anni, continuerà senz'altro a crescere.

EA Sports FC 25 (lo trovate su Amazon) si conferma il gioco più venduto dell'anno, nonostante un calo del 5% rispetto al suo predecessore. Call of Duty: Black Ops 6 ha guadagnato la seconda posizione, con vendite superiori del 9% rispetto a Modern Warfare 3 del 2023.

L'ulteriore notizia che deve far riflettere rispetto alle vendite è che sono pochissimi i videogiochi del 2024 ad essere entrati nella top 20 dei videogiochi più venduti in Europa.

Ecco la classifica:

EA Sports FC 25 Call of Duty: Black Ops 6 EA Sports FC 24 Grand Theft Auto 5 Hogwarts Legacy Helldivers 2 Red Dead Redemption 2 The Crew 2 It Takes Two Call of Duty: Modern Warfare 3 Elden Ring Mario Kart 8: Deluxe Dragon Ball: Sparking! Zero Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Warhammer 40,000: Space Marine 2 Need for Speed: Heat Super Mario Bros Wonder Super Mario Party Jamboree Fallout 4 Metro Exodus

Ci sono solo 5 videogiochi del 2024 in classifica, ed è Helldivers 2 quello più in alto al sesto posto, superando titoli attesi come Final Fantasy VII: Rebirth (49°) e Star Wars Outlaws (47°). Nell'ottica di una top 10 sono solamente due i titoli del 2024 presenti.

Il mercato delle console ha affrontato un anno difficile, con un calo complessivo del 21% nelle vendite. PS5 si è confermata la console più venduta, nonostante un calo del 20%. Le vendite di Nintendo Switch e Xbox Series X|S sono scese rispettivamente del 15% e del 48%, complici la mancanza di grandi uscite e l'età avanzata della Switch.

Il trend del poco successo dei giochi del 2024 si è riconfermato anche su Steam con le ore di gioco, mentre produzioni come Stardew Valley fanno ancora dei record.