Su Steam vince la nostalgia: pochissime ore passate su giochi del 2024

Il 2024 dei videogiochi è stato sicuramente meno scoppiettante del 2023, e i dati del consumo di videogiochi su Steam e delle abitudini dei videogiocatori ce lo confermano.

Secondo le analisi più recenti (tramite Windows Central), solo il 15% del tempo di gioco totale su Steam nel 2024 è stato dedicato a titoli lanciati quest'anno.

Questa percentuale rappresenta per altro un incremento rispetto al 2023, quando solo il 9% del tempo di gioco era stato speso su titoli di quell'anno, e rimane leggermente inferiore al 17% registrato nel 2022.

Questo dato riflette una tendenza sempre più marcata nel settore, dove i giocatori continuano a investire il loro tempo in giochi più vecchi, spesso supportati da aggiornamenti regolari, modding o solide community online.

I giochi di lunga durata, come titoli multiplayer o esperienze che offrono contenuti costanti nel tempo, sembrano essere i principali responsabili di questa statistica, dimostrando quanto il mercato stia cambiando verso un modello più orientato alla longevità dei prodotti piuttosto che al consumo immediato delle novità.

Tra i giochi più amati nelle classifiche di Steam a dimostrazione di questa tesi ci sono infatti produzioni come Counter-Strike 2, Dota 2 e PUBG Battlegrounds, per non parlare di giochi sempre datati come GTA V (lo trovate anche per console su Amazon), che soprattutto grazie alla componente online riesce a rimanere sempre nella top 10 dei giochi più giocati su Steam.

Guardando meglio i dati analizzati, scopriamo anche che il 47% del tempo è stato speso su giochi pubblicati tra uno e sette anni fa, mentre un impressionante 37% è stato dedicato a titoli rilasciati otto o più anni fa.

Si tratta quindi di un misto di videogiochi persistenti che dominano il tempo dei giocatori, senza dubbio, ma anche di un po' di nostalgia nel voler ripercorrere giochi del passato, magari grazie agli sconti.

A questo proposito, quali sono i vostri videogiochi più giocati su Steam nel 2024? Da ora potete scoprirlo con la classica analisi annuale che è stata lanciata qualceh giorno fa.