Tra le uscite del 2024, il vero successo è di Stardew Valley

Stardew Valley verrà ricordato come uno dei fenomeni della storia dei videogiochi, perché solo nel 2024 ha venduto altre 10 milioni di copie.

Grazie all'uscita su tante piattaforme, tra cui Nintendo Switch (lo trovate su Amazon), il simulatore di vita contadina è diventato rapidamente un titolo di culto dopo la sua uscita nel 2016.

Bisogna anche menzionare un prezzo decisamente morigerato per quella che è la media dei videogiochi, ma sono passati tanti anni dalla sua uscita e c'è ancora tanto interesse nei confronti del titolo.

E Stardew Valley continua a stupire perché, come rivela il suo creatore Eric "ConcernedApe" Barone (tramite The Gamer), il gioco ha venduto oltre 41 milioni di copie su tutte le piattaforme, registrando un incremento di dieci milioni solo nell'ultimo anno.

Considerato quanto è stato pubblicato quest'anno, piazzare 10 milioni di copie nel 2024 è un successo già di per sé.

Per avere qualche paragone concreto, l'intera serie di Octopath Traveler ha venduto 5 milioni di copie mentre Nier Automata ne ha piazzate 9 milioni su multipiattaforma.

E, per aggiungere dati interessanti alla riflessione, Stardew Valley si sta avvicinando anche ad Animal Crossing: New Horizons e le sue 46 milioni di copie vendute, che nel 2022 diventò il videogioco più venduto di sempre in Giappone, giusto per intenderci.

Il gioco di simulazione agricola ha conquistato milioni di giocatori grazie al suo mix di semplicità e profondità. C'è qualcosa di magico nel trasformare una vecchia fattoria in un paradiso vivente, coltivando, allevando animali, stringendo amicizie e persino sposandosi.

Mentre Stardew Valley continua a prosperare, il suo autore è già al lavoro su un nuovo progetto, Haunted Chocolatier. Con uno stile grafico che richiama il suo precedente successo, il gioco combina avventura, crafting e un pizzico di mistero. Barone ha promesso un’esperienza più orientata all’azione, pur mantenendo l’attenzione sulle relazioni e la costruzione della comunità. Chissà che non possa diventare un altro fenomeno globale.