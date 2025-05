Vi ricordate di Pragmata? Ci sono novità

Dopo mesi (anni) di silenzio assordante, Pragmata torna a far parlare di sé, seppur timidamente.

Il gioco di Capcom, annunciato nel lontano 2020 e inizialmente previsto per il 2022, ha attraversato un lungo periodo di incertezze e rinvii, tanto da far temere ai fan una possibile cancellazione. Ora, però, un piccolo barlume di speranza riaccende le aspettative.

A dare notizia del nuovo aggiornamento è stato Dusk Golem, noto insider dell’ambiente videoludico con un passato di leak affidabili su Capcom, specie lato Resident Evil.

Pur non essendo direttamente legato allo studio, Dusk ha rassicurato i fan tramite i social, affermando che Pragmata è ancora in sviluppo, almeno fino a qualche mese fa, e che non è stato cancellato.

“Pragmata è sicuramente ancora in sviluppo fino a qualche mese fa, non è stato cancellato o altro” – ha scritto l’insider.

Ha poi aggiunto che, secondo le sue informazioni, il gioco potrebbe rivelarsi «qualcosa di speciale».

Una speranza condivisa da molti, soprattutto da chi si era lasciato affascinare dal misterioso trailer d’esordio del 2020, in cui una bambina e un enigmatico compagno corazzato si muovevano in un mondo distopico dalle forti tinte sci-fi e lunari.

Nel corso del Capcom Showcase 2023 è stato poi mostrato nuovamente il gioco in azione con un breve trailer con sezioni in-game.

Il gioco ha da subito attirato paragoni con Death Stranding (che trovate su Amazon), non solo per l’atmosfera criptica e visionaria, ma anche per lo stile narrativo frammentato e visivamente audace.

La protagonista, Diana, sembra essere al centro di una trama che ruota attorno alla protezione, alla tecnologia avanzata e a una minaccia sconosciuta. Il giocatore dovrebbe impersonare il suo guardiano, in un’avventura che promette introspezione, mistero e spettacolarità.

Attualmente, Pragmata non ha ancora una data di uscita, ma è previsto per PS5, Xbox Series X/S e PC.

In un panorama sempre più affollato di titoli “annunciati e dimenticati”, Pragmata ha qualcosa che lo distingue: un’identità visiva forte e un alone di mistero che ricorda certe intuizioni alla Kojima.

Il fatto che non sia stato cancellato è già un sollievo, ma ora Capcom deve rompere davvero il silenzio. I fan non chiedono miracoli, ma almeno un segnale concreto. Dopo cinque anni di attesa, sarebbe il minimo.