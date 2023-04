Vi piace la mappa di Elden Ring? Sappiate che adesso esiste davvero

Elden Ring è un gioco che a quanto pare continua a ricevere omaggi da parte della community di giocatori, i quali non sembrano voler mollare il noto souls di From.

Il titolo (che trovate anche su Amazon) ha infatti visto nel corso dei mesi svariati tributi provenienti dagli appassionati più sfegatati.

Basti pensare al fan che, preso da un moto di passione smodato, ha deciso mesi fa di crearsi - da solo - l'iconico Elmo di Malenia, per un risultato realmente sorprendente.

Ora, come riportato anche da Game Rant, un altro giocatore sembra essere andato ancora oltre, dando vita alla mappa di gioco fatta a mano.

Un abile fan di Elden Ring ha da poco realizzato una splendida versione disegnata a mano della mappa del gioco targato FromSoftware.

L'utente Reddit, noto come "alherath", ha recentemente condiviso una affascinante opera d'arte che mette in mostra tutta la dedizione e la passione che Elden Ring ha ispirato nei suoi fan.

In un'impressionante dimostrazione di talento, "alherath" ha realizzato una mappa dell'Interregno disegnata a mano, straordinariamente simile alla versione del gioco.

L'attenzione dell'artista per i dettagli è evidente nella rappresentazione di varie aree della mappa, come Caelid, Limgrave, Liurnia dei Laghi e Altopiano di Altus.

Ogni regione contribuisce a rendere il mondo di gioco ancora più immersivo e la mappa di alherath cattura abilmente l'essenza di questi luoghi, tra cui il Castello di Stormveil, l'Erdtree e Volcano Manor.

L'artista ha caricato un totale di 14 foto, mostrando la progressione della mappa disegnata a mano, dalle prime fasi alla resa finale davvero mozzafiato.

Purtroppo per voi (e per noi) la mappa in questione non è in vendita, trattandosi di un pezzo unico realizzato per puro diletto e passione.

Restando in tema, un altro fan ha creato First Person Souls, una conversione completa del gioco che porta il gameplay in prima persona nel gioco FromSoftware.

Ma non solo: sempre e solo sulle pagine di SpazioGames abbiamo da poco immaginato quali boss fight vorremmo vedere all’interno dell’espansione di Elden Ring, una lettura davvero molto interessante.