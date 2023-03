Elden Ring è ora giocabile in soggettiva, gratis, grazie ai fan

FromSoftware e Bandai Namco hanno confermato l’arrivo Shadow of the Erdtree, il primo DLC dedicato a Elden Ring, ma a quanto pare i fan hanno deciso di ingannare in attesa con una sorprendente modalità in soggettiva.

L’ultimo bug dai creatori di Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) è un titolo ancora oggi supportato dai modder di tutto il mondo.

Ora, mentre i fan hanno rilasciato una vera e propria espansione non ufficiale gratuita per il gioco, qualcun altro ha ben pensato di includere un’altra aggiunta davvero molto interessante.

Come riportato anche da Wccftech, First Person Souls è una conversione completa del gioco che porta il gameplay in prima persona nel gioco From.

Da quando l’ultimo gioco di FromSoftware è stato pubblicato l’anno scorso, sono state sviluppate molte mod impressionanti per Elden Ring, ma nessuna è così completa come First Person Souls, una conversione totale del gioco che porta una giocabilità in prima persona con molte modifiche al seguito.

La mod, che può essere scaricata in questo momento e in forma gratuita da Nexus Mods, non si limita a inserire nel gioco una modalità di ripresa in prima persona, ma presenta anche numerose modifiche che migliorano l’esperienza in prima persona.

Tra queste, elementi HUD personalizzati come gli indicatori di attacco, l’indicatore di assistenza alla mira e il mirino, l’animazione del tracciamento della testa e le modifiche al movimento del giocatore. Poco sotto, il trailer ufficiale.

La mod è stata progettata per garantire la massima compatibilità e dovrebbe funzionare perfettamente con le altre mod più diffuse al momento, quindi troppo male non è.

Restando in tema, Bandai Namco sta celebrando il primo anniversario di Elden Ring con un’infografica che rivela alcune statistiche davvero impressionanti.

Ma non è tutto: sempre e solo sulle pagine di SpazioGames abbiamo da poco immaginato quali boss fight vorremmo vedere all’interno dell’espansione di Elden Ring.

Infine, il soulslike di From ora è ancora più bello da vedere con il Ray Tracing, ma i fan a quanto pare non sono troppo contenti.