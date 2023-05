Veterani di CD Projekt RED formano un nuovo studio

Diversi sviluppatori veterani che in passato hanno lavorato presso CD Projekt RED hanno rivelato questa settimana di aver fondato un nuovo studio, chiamato Blank.

La novità arriva inoltre a breve distanza dalla smentita dell'indiscrezione su un possibile acquisto di CD Projekt RED da parte di Sony.

Come riportato da VentureBeat, i co-fondatori stanno lavorando al primo progetto di Blank, un gioco incentrato sulla storia che rappresenta il nuovo approccio allo sviluppo dello studio.

Parliamo di Mateusz Kanik (ora direttore del gioco di Blank.), Jędrzej Mróz, Marcin Jefimow (entrambi produttori esecutivi) e Mikołaj Marchewka (amministratore delegato).

Tutti e quattro, tranne Marchewka, hanno lavorato in precedenza con CD Projekt, oltre al fatto che anche molti altri dipendenti dello studio sono saliti a bordo, tra cui il direttore del design Michal Dobrowolski e il direttore narrativo Artur Ganszyniec. Anche Grzegorz Przybyś si aggiunge come direttore artistico.

Kanik e Jefimow hanno parlato con GamesBeat della nascita di Blank: entrambi hanno detto che uno dei principi alla base dello studio è il desiderio di lavorare a un'esperienza più breve e ricca dopo aver lavorato ad alcuni dei più grandi titoli sandbox esistenti.

Kanik ha dichiarato: «Quando si lavora a un enorme RPG open-world, si hanno sistemi che devono funzionare in molte situazioni possibili. Si perde la possibilità di creare giochi veramente cinematografici, curati e di qualità. Dopo che me ne sono andato, ho iniziato a pensare di creare uno studio in cui, in un periodo in cui l'intero settore dice 'Più grande significa meglio', noi adottiamo un approccio diverso e ci concentriamo sulla qualità».

Jefimow ha invece reso noto che l'approccio dello studio è orientato verso giochi di dimensioni ridotte e cicli di sviluppo sostenibili. «Ho iniziato a creare giochi perché mi piaceva farlo, e a un certo punto ho perso questa passione. [...] Volevo esplorare qualcosa di diverso.... Diciamo che abbiamo il coraggio di essere diversi e di sostenere la qualità nei giochi».

Parlando di Cyberpunk 2077, al momento non è stata ancora svelata una data d'uscita ufficiale per il DLC, ma secondo alcune indiscrezioni il lancio potrebbe essere davvero vicino, molto più del previsto.

Ma non solo: CDPR ha comunque chiarito che non torneranno diverse delle feature promesse al lancio, ribadendo che se le hanno tagliate «c'è un motivo».