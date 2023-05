Cyberpunk 2077, spunta una data per il DLC Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 si dovrà espandere con Phantom Liberty, l'atteso DLC con protagonista Idris Elba, che potrebbe arrivare prima del previsto.

Il discusso titolo di fantascienza, che potete recuperare al volo su Amazon in attesa del DLC, avrà quindi l'occasione di tornare a far parlare di sé in modo migliore, speriamo.

Advertisement

Phantom Liberty è stata svelata un po' di tempo fa e, da allora, CD Projekt Red è stata molto silenziosa con giusto qualche indizio qua e là.

Qualche settimana fa era spuntata una presunta data per un reveal o un evento di qualche tipo che, qualche ora fa, è spuntata nuovamente.

Una fonte solitamente ben informata (rilanciata su Reddit) su CD Projekt Red, che spesso ha predetto con successo le mosse dell'azienda polacca, ha "fissato" una data per Phantom Liberty.

Secondo i podcaster polacchi Rock e Borys, l'uscita della nuova espansione di Cyberpunk 2077, avverrà tra l'8 giugno e l'inizio di luglio.

Molte persone di CDPR hanno invitato Boris al Summer Game Fest, dove Phantom Liberty verrà mostrato e messo a disposizione dei giornalisti per giocarci.

Oltre a questa informazione, giugno era già saltato fuori come mese per un evento o appuntamento di qualche tipo legato al DLC.

Inoltre, la fonte dichiara che più volte ha sentito che i lavori per l'espansione stanno procedendo bene (vi avevamo già raccontato che sarebbe in sviluppo da tantissimo tempo), e CDPR ha lasciato intendere in via confidenziale che il contenuto uscirà circa un mese dopo il reveal.

Cominciano quindi ad allinearsi le informazioni, e non manca poi molto per sapere se sono vere o no perché la Summer Game Fest 2023 è alle porte, con i suoi tanti appuntamenti che vi consigliamo di tenere d'occhio.

Per altre notizie da CD Projekt Red, uno degli studi che stava lavorando ad uno dei tanti progetti di The Witcher è finito di recente nei guai.