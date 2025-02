Velocità e reattività in un unico dispositivo: Glorious Gaming Model D è IN OFFERTA!

Cercate un mouse da gaming? Date un'occhiata a Glorious Gaming Model D, un mouse da gioco senza fili di notevole leggerezza (solo 69g) e prestazioni elevate. Caratterizzato da una connessione wireless 2,4 GHz senza lag, il mouse assicura fino a 71 ore di batteria, illuminazione RGB personalizzabile, sensore BAMF ad alta precisione e una costruzione robusta adatta ai giocatori più esigenti. Inizialmente venduto a 69,99€, ora è disponibile a soli 49,99€, permettendovi di risparmiare il 29% sul prezzo di listino. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di migliorare la vostra esperienza di gioco con una qualità e un comfort impareggiabili.

Glorious Gaming Model D, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Glorious Gaming Model D è un compagno ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di un mouse wireless leggero, veloce e altamente personalizzabile. Chi si dedica a lunghe sessioni di gioco, che sia nell'arena degli sparatutto, dei MOBA, degli MMO o dei Battle Royale, troverà nel Model D il partner perfetto grazie al suo peso piuma di soli 69 g e alla tecnologia wireless 2,4 GHz, che assicura una connessione senza lag e una latenza inferiore rispetto ad altri dispositivi nella stessa categoria. Questo mouse senza fili si rivela quindi l'opzione ottimale per i giocatori competitivi che non vogliono scendere a compromessi sulla velocità e sulla precisione dei movimenti in-game.

Inoltre, per coloro che desiderano un'estetica accattivante oltre alle prestazioni, il Model D offre opzioni di personalizzazione RGB, con 16,8 milioni di colori tra cui scegliere, senza bisogno di utilizzare software esterni. La durata della batteria di fino a 71 ore di gioco rende questo mouse una scelta eccellente per gli utenti che non intendono essere frenati dalla necessità di ricariche frequenti. La qualità costruttiva, i materiali resistenti e il design ergonomico conferiscono al Glorious Gaming Model D durabilità e comfort, soddisfacendo così le esigenze dei giocatori più esigenti che vogliono ottimizzare la propria configurazione di gioco senza sacrificare prestazioni o stile.

Glorious Gaming Model D offre una combinazione vincente di leggerezza, durata, prestazioni di alto livello e personalizzazione. Con un prezzo ridotto da 69,99€ a 49,99€, rappresenta una scelta eccellente per i giocatori alla ricerca di un mouse senza fili affidabile e di lunga durata. La sua straordinaria durata della batteria e la capacità di personalizzazione lo rendono un investimento che migliorare notevolmente la vostra esperienza di gioco.

Vedi offerta su Amazon