Valorant è disponibile da ora su PS5 e Xbox Series X|S

Lo shooter di Riot Games è stata delle uscite più interessanti degli ultimi anni, rappresentando non solo una nuova IP ma anche il primo titolo in un genere finora inesplorato dall'azienda, e ora Valorant si prepara a sbarcare su console.

Fino a questo momento ci sono state delle occasioni per provare Valorant in versione console, ma i fan del titolo di Riot hanno dovuto solamente sperare di poter sbloccare i classici codici per poter accedere alle fasi di beta chiusa.

Advertisement

Anche noi abbiamo avuto l'occasione di provare questo ambizioso porting, sottolineando che «la versione console di Valorant è decisamente divertente, ma soprattutto ben trasposta. Il gameplay è ottimo, fluido e rispecchia perfettamente il gemello su PC.»

Ma il tempo dei codici è finito, come sottolinea la stessa Riot Games sui social, perché adesso la beta di Valorant è disponibile per tutti senza bisogno di codici aggiuntivi.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Valorant comincia quindi il suo percorso su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, in attesa di sapere quando Riot Games si sentirà in grado di poter lanciare la versione 1.0 su entrambe le console.

Sulla versione Xbox, per altro, il titolo avrà una funzionalità in meno rispetto alla versione PlayStation 5, per via del controller della console Microsoft.

Se siete tra le persone che proveranno Valorant, state attenti a non fare i furbi, anche su console. Il sistema anti-cheat di Valorant è in grado di riconoscere i dispositivi XIM, o qualsiasi altro con funzione affine, e di bannare gli utenti che se ne servono per barare.

Se Valorant vi ha convinto, sappiate che su Amazon trovate le card per poter acquistare i tanti oggetti cosmetici all'interno del gioco.

Il prossimo progetto di Riot Games sarà 2XKO, l'ambizioso picchiaduro che ha mostrato tanti nuovi personaggi e dà il via ai suoi primi playtest massicci.