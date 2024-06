Non provate a fare i furbi con Valorant su console: Riot non perdona

Quando Riot Games ha lanciato Valorant su PC, qualche anno fa, ha messo subito in chiaro quanto fosse centrale, nella sua idea, renderlo un shooter competitivo dall'alto tasso di precisione. Per riuscirci, era importante anche che i cheater non avessero vita facile. E, a quanto pare, lo stesso concetto vale anche su console.

Nei giorni scorsi, è stato confermato l'arrivo del gioco anche su PS5 e Xbox Series X|S, dove Valorant sta vivendo una prima closed beta – della quale anche voi vi racconteremo le prime impressioni, nei prossimi giorni. Qualcuno, però, ha provato a fare il furbo con mouse e tastiera, assaggiando così l'ascia del ban di Riot Games.

La notizia arriva da Twitter, dove stanno circolando i primi video dei ban subiti dai furbetti. In particolare, Riot sta colpendo chi si sta servendo di adattatori XIM per giocare con mouse e tastiera su server pensati invece per il controller, avvantaggiandosi così notevolmente sugli altri giocatori – dal momento che l'adattatore fa risultare le periferiche PC come se fossero un joystick per console.

Su Reddit, Riot Games ha confermato per bocca del tech lead Marcus Reid di stare applicando dei ban contro queste persone, poiché il sistema anti-cheat di Valorant è in grado di riconoscere i dispositivi XIM, o qualsiasi altro con funzione affine, e di bannare gli utenti che se ne servono per barare.

Un sistema anti-cheat che funziona in modo solerte è sicuramente fondamentale per mantenere Valorant godibile anche su console: è odioso per chiunque entrare in una partita e vedersi venire sconfitti da chi vuole solo rovinare l'esperienza di gioco altrui. Positivo che Riot Games non abbia clemenza e intervenga subito con il ban, per scoraggiare questo tipo di comportamenti.

Uscito nel 2020 su PC, Valorant si fece apprezzare ai tempi della nostra recensione per la pulizia del suo gameplay. Se volete provare a unirvi alla closed beta potete candidarvi sul sito ufficiale del gioco – ma non provate a barare con mouse e tastiera, ecco.