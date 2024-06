Valorant su console avrà una funzione in meno, a causa di Xbox

Era da un po' che se ne parlava e, durante la Summer Game Fest 2024, Riot Games ha finalmente ufficializzato l'arrivo di Valorant su console, dopo aver militato per alcuni anni solamente su PC.

Negli ultimi mesi c'erano state indiscrezioni sempre più frequenti riguardo a questa possibilità, ma nessuna conferma o ipotesi più realistica di altre riguardo questo porting dell'amato sparatutto.

Advertisement

Ma durante il main event dell'estate dei videogiochi di Geoff Keighley è arrivata la conferma, con Valorant che si appresta ad arrivare su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Gli sviluppatori hanno cominciato a parlare di come hanno lavorato a questo porting e, come riporta PlayStation Lifestyle, c'è una funzione che non è stata inserita per colpa di Xbox.

La versione PS5 di Valorant non includerà una funzionalità popolare perché implementarla metterebbe i giocatori Xbox in una posizione di svantaggio, secondo Riot Games. La funzionalità in questione è la mira giroscopica, supportata da giochi come Call of Duty e Fortnite.

Per questo, lo sviluppatore lead di Valorant, Coleman Palm, ha confermato che il popolare sparatutto multiplayer non avrà il supporto giroscopico su console.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Durante uno scambio su X, un fan ha sottolineato che il puntamento del giroscopio è il più vicino possibile a un input simile a quello del mouse e non dovrebbe essere trascurato. In risposta, Palm ha affermato che i controller Xbox (che trovate su Amazon) non supportano nativamente il giroscopio, quindi renderlo il modo standard di giocare su console darebbe ai giocatori PS5 un vantaggio ingiusto.

Dal 14 giugno il gioco affronterà una closed beta (che coinvolgerà anche i giocatori italiani), in modo che Valorant possa aggiustarsi e ottimizzarsi in corso d'opera prima della release finale. Così vedremo se effettivamente le due community saranno alla pari.

Certo, Valorant arriva in un momento decisamente scomodo per un altro shooter su console. Concord, che è già stato oggetto di critiche e ora scopriamo anche che non è gratis.