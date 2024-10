Until Dawn su PS4 è sparito, senza un perché

La versione originale di Until Dawn per PS4 non è più acquistabile sullo store PlayStation di alcuni paesi, nonostante sia ancora presente nel catalogo.

Il gioco del 2015 (che trovate ancora su Amazon) mostra un messaggio di errore che ne impedisce l'acquisto in determinate regioni, mentre rimane disponibile in altri mercati come gli Stati Uniti.

Advertisement

Questa situazione sta generando perplessità tra i fan, considerando che la versione originale offre prestazioni migliori rispetto al recente remake per PS5 (che pure è partito col piede sbagliato, tra le altre cose), girando a 60 fps in retrocompatibilità.

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



Inoltre, il prezzo più basso la rendeva un'opzione appetibile per molti giocatori, ragion per cui sono in molti - incluso il sottoscritto - a chiedersi cosa sta accadendo (via PushSquare).

La rimozione del gioco originale sarebbe una mossa discutibile: eliminare completamente la versione del 2015 dallo store digitale appare una decisione poco sensata per Sony.

Non solo attirerebbe critiche negative, ma priverebbe i possessori di PS4 - console ancora molto diffusa - della possibilità di giocare a Until Dawn.

La natura selettiva del problema fa ipotizzare che si tratti di un bug tecnico piuttosto che di una scelta deliberata. Sony non ha ancora commentato ufficialmente la vicenda.

La situazione rimane in evoluzione e verrà monitorata per eventuali sviluppi o chiarimenti da parte di Sony riguardo la disponibilità del gioco originale sullo store PlayStation.

Vero anche che la strategia di Sony riguardo il franchise di Until Dawn rimane poco chiara. Il remake per PS5 non sembra offrire miglioramenti sostanziali rispetto all'originale.

La decisione stessa di realizzare un remake, considerando anche l'arrivo di un adattamento cinematografico, appare discutibile agli occhi di molti osservatori.

Nella nostra recensione del gioco, Domenico ci ha spiegato che «Until Dawn è un remake che non migliora l'opera originale e non modernizza il gioco in alcun modo. L'unico punto a favore è il passaggio all'Unreal Engine 5, ma la struttura di gioco resta vecchia e oggi appare inadatta alla modernità e poco digeribile per tutti quei gravosi limiti che si trascina dietro.»