Until Dawn è uno dei peggiori debutti di sempre per PlayStation su PC

Da pochi giorni è ufficialmente disponibile su PS5 e PC il remake di Until Dawn, l'avventura interattiva horror che aveva sorpreso diversi appassionati durante la scorsa generazione di console.

Il lavoro per il remake è stato questa volta affidato a Ballistic Moon, che ha cercato di riproporre fedelmente gameplay e atmosfere del capitolo originale (trovate il nuovo Until Dawn su Amazon).

Sfortunatamente, pare che la versione PC abbia diversi problemi da risolvere che, uniti all'obbligo di utilizzare un account PSN, non hanno affatto giovato alle vendite del titolo.

Tramite gli ultimi dati ufficiali della piattaforma SteamDB apprendiamo infatti che il picco massimo di utenti collegati in contemporanea è stato di soli 2607 giocatori in 24 ore: si tratta di uno dei risultati più bassi di sempre per un videogioco pubblicato da PlayStation.

Di seguito trovate la nostra classifica aggiornata, con il remake di Ballistic Moon che si piazza molto più in fondo del previsto:

Helldivers II - 458.709 Ghost of Tsushima - 77.154 God of War - 73.529 Marvel's Spider-Man Remastered - 66.436 Horizon: Zero Dawn - 56.557 Horizon: Forbidden West - 40.462 The Last of Us: Parte 1 - 36.496 God of War Ragnarok - 31.606 Days Gone - 27.450 Marvel's Spider-Man Miles Morales - 13.539 Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri - 10.851 Ratchet & Clank: Rift Apart - 8.757 Helldivers - 6.744 Returnal - 6.691 Until Dawn - 2.607 Predator: Hunting Grounds - 1.504 Concord - 697 Sackboy: Una Grande Avventura - 610

Until Dawn è riuscito dunque ad avere più utenti rispetto solamente a Concord e Sackboy, superando anche Predator Hunting Grounds — oggi non più pubblicato da PlayStation.

Risultati sicuramente molto inferiori a quanto probabilmente si sarebbe immaginata Sony, ma su cui bisognerà indubbiamente riflettere.

PlayStation sta infatti puntando fortemente sul revival di Until Dawn: la nuova scena post-credits suggerisce il possibile arrivo di un sequel, ma allo stesso tempo è in arrivo anche un adattamento live-action al cinema.

Al momento non abbiamo dati ufficiali per le vendite su PS5, ma è evidente che almeno su PC non ha generato alcun entusiasmo.