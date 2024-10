Il film di Until Dawn è quasi pronto: riprese terminate

Una delle IP su cui PlayStation ha deciso di puntare fortemente per un rilancio nel prossimo futuro è Until Dawn: l'avventura horror interattiva creata da Supermassive Games è attualmente al centro di diversi nuovi adattamenti.

Dopo la recente uscita del remake PS5 curato da Ballistic Moon (che trovate su Amazon), Sony intende infatti arrivare anche nelle sale cinematografiche con un film dedicato, per il quale ormai sembrerebbe non mancare molto.

Il regista David F. Sandberg ha infatti pubblicato nelle scorse ore un post sul proprio profilo Instagram, confermando di aver ufficialmente terminato le riprese per il film di Until Dawn (via GamingBolt).

Pare che le riprese siano terminate definitivamente il 4 ottobre: curiosamente, si tratta della stessa giornata in cui è stato reso disponibile il remake su PS5 e PC.

Sembra inoltre che non siano emersi particolari intoppi, dato che il lavoro è stato svolto anche più velocemente del previsto: ricordiamo infatti che l'inizio delle riprese sul set era stato annunciato soltanto lo scorso agosto.

Dopo soli due mesi è quasi arrivato il momento di vedere Until Dawn sul grande schermo: è ovviamente ancora presto per scoprire quale sarà la data d'uscita, ma non appena sarà disponibile un primo trailer ufficiale vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Ricordiamo che il film è prodotto in collaborazione tra PlayStation Productions e Screen Gems: il ricco cast del film vede come star Maia Mitchell, Belmont Cameli, Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, e Odessa A’zion, con Peter Stormare che tornerà a vestire i panni del Dr. Hill.

In attesa di saperne di più su questo lungometraggio, vi ricordiamo che il remake di Until Dawn è già disponibile, ma potrebbero esserci ulteriori novità in arrivo per questa saga di avventure narrative horror.

Sembra infatti che il remake abbia anche anticipato il possibile arrivo di un sequel, grazie alle nuove scene post-credits.