Until Dawn Remake potrebbe avere una cosa in comune con Metal Gear Solid Delta

Alcuni giorni fa, l'insider billbil-kun ha reso noto che il gioco horror Until Dawn tornerà a quanto pare a breve su console PlayStation 5 e PC.

Il titolo in questione (che trovate su Amazon) è considerato uno dei migliori teen horror videoludici di sempre, ragion per cui la notizia di un suo ritorno è stata bene accolta.

Considerando anche che alcune settimane fa è emerso anche che sarebbe in lavorazione anche un film dedicato sempre ad Until Dawn, l'hype è cresciuto giocoforza.

Ora, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, il remake di Until Dawn, di cui si vocifera da tempo, sarebbe sviluppato nientemeno che dallo studio di supporto Virtuos, autori anche di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Questo, perlomeno, stando al profilo LinkedIn di un ex dipendente della compagnia.

Le informazioni contenute nel profilo confermano inoltre che il remake è in fase di sviluppo almeno dal 2020, confermando le notizie precedenti.

Come rilevato dall'utente Reddit "KekanKok", il profilo del direttore dell'animazione Naceri Lu afferma di aver lavorato ad Until Dawn "PC/console" insieme a numerosi altri progetti presso Virtuos tra dicembre 2019 e marzo 2020.

Sebbene Lu abbia trascorso circa un anno e mezzo a lavorare per Virtuos, è durante il suo periodo di quattro mesi come direttore associato dell'animazione presso lo studio, asserendo di aver lavorato ai port di Until Dawn per PC e console.

Uscito nell'agosto 2015 in esclusiva sulla passata piattaforma Sony, Until Dawn è un survival horror interattivo sviluppato da Supermassive Games. Staremo a vedere se magari proprio domani, in occasione dello State of Play, verrà alzato il sipario sul progetto.

