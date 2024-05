Until Dawn PS5 e PC è un remake o remastered? I giocatori non sono convinti

Lo State of Play di PlayStation di qualche ora fa sta continuando a far discutere, per una serie di motivi, e ora ci si mette anche Until Dawn in versione rivista e corretta per PS5 e PC.

Il titolo di Supermassive uscito originariamente su PlayStation 4 (lo trovate su Amazon) fa il suo grande ritorno, non totalmente a sorpresa perché se n'era parlato già da un po', e continua ad espandere le IP su PC.

Dai primi confronti di qualche anno fa sembrava che il lavoro su Until Dawn potesse dare adito all'uscita di un vero e proprio remake, ma il ritorno del progetto durante l'ultimo State of Play ha fatto sorgere qualche dubbio.

Come riporta Dualshockers, infatti, la community non sembra troppo convinta del fatto che il progetto di Ballistic Moon sia effettivamente un remake.

Con un restyling completo in termini di animazioni migliorate e ambienti dettagliati, oltre ad essere alimentato da Unreal Engine 5, Until Dawn non ha convinto alcuni utenti:

Effettivamente, vedendo i commenti presenti al post su X che vedete qui sopra, in molti non riescono a vedere effettivamente delle differenze tra la versione del 2015 e quella che arriverà entro la fine del 2024.

Da un lato è un complimento per Supermassive che, di fatto, ha creato un videogioco nel 2015 che è in grado di tenere botta fino ad oggi con un impatto grafico davvero impressionante. Dall'altro sarà difficile convincere i giocatori a pagare a prezzo pieno un titolo che non sembra essere effettivamente un remake.

Nella descrizione ufficiale, Sony e Ballistic Moon dichiarano che ci sarà «un ambiente ricco e dettagliato che ti lascerà senza fiato a ogni passo». Inoltre, Until Dawn «è stato ricostruito da zero utilizzando una tecnologia all'avanguardia», con tanto di «nuovi oggetti collezionabili, ambienti inediti in cui indagare, e sequenze narrative ricostruite che approfondiscono il mistero».

A questo punto non ci resta che aspettare e vedere in prima persona questa nuova incarnazione di Until Dawn per capire se sarà un remake o una remastered.

Nel frattempo potete recuperare tutti gli annunci dell'ultimo State of Play a questo indirizzo.