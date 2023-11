Uno sviluppatore di Ghost of Tsushima sta realizzando un gioco... sui dinosauri samurai

Ghost of Tsushima è un titolo che ha avuto il suo notevole impatto nel panorama di titoli PlayStation, sebbene uno sviluppatore che ha preso parte al progetto si sta ora dedicando a qualcosa di realmente bizzarro.

Del resto, il titolo open world ambientato nell'oriente antico (che trovate anche su Amazon a prezzo molto interessante) è riuscito col tempo a conquistare un gran numero di appassionati.

Questo, mentre è in arrivo anche un vero e proprio film dedicato alle avventure di Jin Sakai, attualmente in pre-produzione.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, uno sviluppatore che ha lavorato a Ghost of Tsushima sta ora realizzando un nuovo progetto che, dai primi filmati in circolazione, sembra mettere in scena dei dinosauri samurai.

Qualcuno ha forse detto dinosauri samurai? A quanto pare è proprio così: Jean Nguyen, noto come JeanAnimate, ha un progetto personale in fase creativa ed è forse la cosa più assurda che vedrete oggi.

Il gioco si chiama Dino-Sword, un nome che è tutto un programma, il quale si trova ancora in una fase di sviluppo iniziale.

Chi pensava che i dinosauri avessero bisogno di spade dovrà quindi ricredersi. Essendo tutti noi grandi fan delle creature preistoriche (Dino Crisis, dove sei?) non possiamo che aspettarci grandi cose da questo crossover un po' folle.

Nel filmato vediamo un'area rocciosa dalla nebbia, con uno spinosauro che stringe tra le fauci una spada gigantesca e che affronta un altro spinosauro molto più grande che, da quello che si vede, sembra essere disarmato.

Speriamo davvero che si tratti di un gioco vero e proprio (dopotutto, il video poco sopra mostra una fase di gameplay vera e propria), e non solo di un concept realizzato per diletto. Staremo a vedere.

Parlando ancora di Ghost of Tsushima, mesi fa il regista del film era tornato a parlare della pellicola rassicurando i fan, visto che il lungometraggio sarà a quanto pare realizzato come si deve.

Al momento in cui scriviamo manca però ancora il nome ufficiale dell’attore che vestirà i panni del protagonista, sebbene voci puntano a Daisuke Tsuji, l’interprete di Jin nel gioco originale.