Unicorn Overlord è da tenere d'occhio per gli amanti degli RPG tattici

Mentre le grandi produzioni AAA fanno di tutto per allontanarsi, per qualche motivo, dai gameplay tattici, ci sono sempre più piccole chicche che invece guardano proprio a questi sistemi di gioco, per strizzare l'occhio ai tantissimi appassionati. Sarà anche il caso di Unicorn Overlord, uno dei titoli più interessanti proposti qualche giorno fa durante il Nintendo Direct.

Il gioco è sviluppato da Vanillaware (già autori dell'interessantissimo 13 Sentinels: Aegis Rim) e da Atlus, che promettono delle novità importanti per gli amanti dei giochi di ruolo tattici.

Come leggiamo nella descrizione ufficiale del gioco:

«Questo gioco di ruolo dei creatori di 13 Sentinels: Aegis Rim combina il mondo esplorabile e un innovativo sistema di combattimento in tipico stile Vanillaware. Viaggia in un mondo pieno di vita, fai crescere un grande esercito con più di 60 personaggi diversi e ottieni fama in cinque nazioni diverse in questa epica esperienza fantasy».

L'esercito che metteremo insieme, anticipano gli sviluppatori, dovrebbe permetterci di sbizzarrirci con un gameplay che dovrebbe apportare delle novità importanti ai classici tattici – di cui però per ora non ci è dato scoprire altri dettagli.

Anche sul sito ufficiale del gioco, Atlus fa riferimento a un'esperienza che vuole combinare «l'esperienza senza tempo dei giochi di ruolo tattici all'esplorazione dell'overwlord e a un battle system innovativo, per un'esperienza fantasy epica, nel pieno del marchio di fabbrica di Vanillaware».

Il gioco dovrebbe permetterci di accrescere la nostra fama lungo i cinque regni protagonisti dell'universo creato dagli sviluppatori, mentre sappiamo anche che tra le nostre truppe potremo annoverare «umani, elfi, enormi belve e angeli paradisiaci». Aspettiamoci, quindi, un bel po' di possibilità di scelta, quando si tratterà di mettere insieme il nostro schieramento.

Unicorn Overlord è atteso per il prossimo 8 marzo su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Di recente, il genere dei giochi di ruolo tattici ha visto anche il ritorno di Tactics Ogre: Reborn e il successo di Triangle Strategy (lo trovate su Amazon).

La fanbase di questa nicchia, se così vogliamo chiamarla, è insomma più viva che mai: pensiamo anche a produzioni dallo stile diverso ma dalla stessa ossatura, come l'interessante (per quanto acerbo) The DioField Chronicle e la sempre amata saga di Fire Emblem.

Vedremo come Unicorn Overlord si piazzerà rispetto a tutti questi illustri "concorrenti", forte della firma di Vanillaware.