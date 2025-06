Un altro amato classico del passato viene inghiottito dal limbo digitale. Konami ha ufficialmente rimosso in via permanente Gradius V dal PlayStation Store, e secondo le dichiarazioni del publisher, non ci sono piani per un ritorno né per una riedizione su piattaforme moderne.

La notizia ha lasciato amareggiati fan e collezionisti, poiché si tratta di uno degli shoot ‘em up più acclamati dell’era PlayStation 2.

Sviluppato dallo studio cult Treasure (noti per Ikaruga, Gunstar Heroes e altri classici dell’azione bidimensionale che trovate anche su Amazon), Gradius V è stato pubblicato da Konami su PS2 nel lontano 2004.

Il gioco rappresentava un ritorno in grande stile per una delle saghe più importanti del genere sparatutto a scorrimento orizzontale, con grafica 2.5D, colonna sonora potente e un gameplay tecnico, punitivo ma raffinato.

Nel 2015, Konami lo aveva reso disponibile in formato digitale su PS3, in un periodo in cui la compagnia cominciava timidamente a valorizzare il proprio catalogo retro.

Tuttavia, come riportato da GameSpark e poi confermato da Delisted Games, il titolo è stato recentemente rimosso dallo store della PS3, l’unica piattaforma digitale su cui era accessibile.

A sorpresa, Konami ha risposto alla richiesta di chiarimenti di GameSpark con un comunicato — tradotto automaticamente dal giapponese — in cui attribuisce la rimozione alla scadenza di una licenza software.

Tuttavia, la natura precisa di questa licenza resta vaga: Konami possiede i diritti della serie Gradius, quindi ci si interroga su quale componente esterno abbia causato l’impasse.

Da appassionato e da nostalgico degli sparatutto 2D, mi auguro che qualcuno in Konami si svegli e capisca il valore culturale e videoludico di titoli come Gradius V. Per ora, chi l’ha acquistato, se lo tenga stretto. Per tutti gli altri, rimane solo la speranza di una collection o di un’emulazione ufficiale degna di questo nome.

Restando in tema, avete letto che PlayStation Plus potrebbe aumentare di prezzo ancora?