Uncharted Raccolta l'eredità dei ladri a meno di 20€! 61% di sconto!

Anche oggi, martedì 6 giugno 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte.

la versione PS5 di Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri è una raccolta che include due avventure entusiasmanti della famosa serie Uncharted, rimasterizzate per sfruttare la potenza di PlayStation 5. Questa collezione offre la possibilità di rivivere le epiche avventure di "Uncharted 4: Fine di un Ladro" con Nathan Drake e "Uncharted: L'Eredità Perduta" con Chloe Frazer e Nadine Ross. I giochi sono stati ottimizzati per PS5, garantendo tempi di caricamento rapidi, grafica migliorata e una fluidità superiore..

In "Uncharted 4", il protagonista, Drake, si imbarca in un'avventura globale per risolvere il mistero di un tesoro pirata. L'itinerario lo porta attraverso giungle fitte e città vibranti, rivelando un tesoro sepolto da secoli. In "Uncharted: L'Eredità Perduta", invece, Chloe e Nadine cercano di proteggere un antico manufatto indiano da un crudele speculatore di guerra. Questa avventura si svolge in India, tra templi antichi, tesori mitici e pericoli celati.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, «Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri non è "solo" una remastered eccellente, visto che oltre a portare su console PS5 due dei migliori capitoli della saga Naughty Dog riesce nel compito - invero neppure troppo semplice - di stupire ancora una volta dal punto di vista grafico, grazie anche e soprattutto a varie migliorie alla qualità generale dell'immagine e al frame rate».

