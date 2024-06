Uncharted 2 non è scomparso: novità per il film con Tom Holland

Continua la cavalcata dei videogiochi nel mondo del cinema, stavolta da parte di Sony, che ha ufficializzato l'arrivo di Uncharted 2 sul grande schermo.

Il film di Uncharted debuttò nel 2022 e, tra alti e bassi, rappresentò comunque una trasposizione buona della saga di Naughty Dog. Come vi avevamo detto nella nostra recensione, infatti, «il film di Uncharted ha tutto ciò che serve a una pellicola del genere per funzionare a dovere: azione, una discreta dose di humor e dei personaggi che - pur nella loro bidimensionalità - si lasciano apprezzare per ciò che sono e ciò che fanno, esattamente come nella saga Naughty Dog.»

Advertisement

Uncharted è andato anche bene al botteghino, tanto da garantirsi un sequel che è scomparso nell'ombra, però.

Mark Wahlberg aveva rivelato di aver ricevuto una telefonata con la conferma del completamento della sceneggiatura di Uncharted 2, ma senza altre novità.

Le quali sono arrivate, tramite Variety, con la conferma della pubblicazione di Uncharted 2 da parte di Sony.

Nella giornata di oggi, Sony Pictures ha tenuto una presentazione alla fiera CineEurope 2024 a Barcellona. All'interno dell'evento, il presidente della distribuzione internazionale di Sony, Steven O'Dell, ha fatto un breve riassunto dei prossimi titoli dello studio.

Tra i film citati ci sono il sequel della saga di zombie con “28 Years Later”, “Klara and the Sun” di Taika Waititi, e i prossimi film di Sam Mendes sui quattro membri dei Beatles.

Inoltre, sono stati menzionati anche "SNL 1975" di Jason Reitman, il sequel di "Uncharted" con Tom Holland, e anche il live-action di "The Legend of Zelda", che ovviamente conosciamo già da un po' anche per le discussioni nei meandri della produzione.

Tuttavia non c'è ancora una data di uscita per il film che, se non altro, è stato nuovamente menzionato e non è scomparso definitivamente.

Potete recuperare la saga di Naughty Dog, quella originale, su Amazon al miglior prezzo con il comodo cofanetto che contiene i primi episodi delle scorribande di Nathan Drake.