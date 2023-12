Uncharted 2, il film è sparito? Ci sono novità

Uncharted, il live-action dedicato alla celebre serie PlayStation e Naughty Dog, potrebbe presto tornare in un sequel ufficiale.

Il giovane Nathan Drake, protagonista della saga di videogiochi che trovate anche su Amazon e interpretato da Tom Holland, non avrebbe infatti concluso le sue avventure.

Considerando che Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri (qui trovate la nostra recensione) sarà probabilmente l'ultima produzione videoludica dedicata alla saga, ovvio che si guardi in direzione dei cinema.

Ora, dopo che Charles Roven, produttore dell'adattamento cinematografico di Uncharted, ha ventilato della possibilità di un sequel, a parlarne è l'attore Mark Wahlberg.

Come riportato da TheDirect, Wahlberg - che nel film interpreta Victor Sullivan, noto anche come Sully - ha confermato che un sequel di Uncharted è in fase di sviluppo e che è stata scritta una sceneggiatura.

Quando gli è stato chiesto del futuro sequel, Wahlberg ha detto di essere a conoscenza di diverse direzioni per la storia, prima di affermare che i baffi di Sully, indossati nella scena post-credits del primo film, sarebbero tornati anche nel prossimo:

«Ho sentito molte idee diverse. So che qualcuno ha scritto una sceneggiatura, e ci stanno ancora lavorando, che consisterebbe nell'avere i baffi per tutto il tempo. Il che ha perfettamente senso; ovviamente, nella scena finale, ho i baffi», ha spiegato la star.

L'attore ha concluso che «se riusciamo a rendere [il sequel] migliore del primo film» (che ha ottenuto il 40% di approvazione da parte della critica su Rotten Tomatoes), sarebbe più che aperto a impegnarsi per un ritorno.

La sceneggiatura del primo Uncharted è stata scritta da Rafe Judkins, Art Marcum e Matt Holloway; non è chiaro se qualcuno di questi autori sia coinvolto nello sviluppo del sequel.

Insomma, se il primo capitolo ha avuto successo anche per sequenze come quella dell'aereo cargo vista in Uncharted 3 L'Inganno di Drake, sembra proprio che il probabile Uncharted 2 possa essere ancora migliore.

Nella nostra recensione, che trovate su queste stesse pagine, vi abbiamo ad ogni modo spiegato che il film troppo male non è.

Parlando invece della serie di videogiochi, avete letto che a quanto pare era nei piani uno spin-off con un giovane Sully come protagonista?