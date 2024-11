Una Xbox portatile potrebbe essere svelata nel 2025

Phil Spencer ha più volte ammesso di essere stato stuzzicato dall'idea di una Xbox portatile, sulla scia del successo degli handheld ibridi tra PC e console portatili, ma che fosse totalmente compatibile con l'ecosistema delle console di casa Microsoft.

Questa ipotetica console dovrà anche garantire un accesso rapido ai giochi in locale, dato che secondo il capo della divisione gaming di Microsoft è proprio questo un aspetto da preservare per la giusta portabilità.

Per il momento, a parte queste suggestioni, non è però arrivato alcun annuncio ufficiale: le cose potrebbero però cambiare nel 2025, almeno secondo le ultime parole di Jez Corden.

L'editor di Windows Central, molto vicino all'ambiente Microsoft, è infatti intervenuto recentemente sul podcast Xbox Two, affermando di aver avuto notizie su un imminente reveal hardware (via Pure Xbox):

«Un uccellino mi ha detto che potreste vedere genuinamente nuovo hardware nel prossimo anno, forse, di qualche tipo per Xbox. Non credo che lo vedremo ai The Game Awards [2024], ma penso che il prossimo sia un buon anno per svelare nuovo hardware... soprattutto quello che puoi tenere nel palmo della tua mano»

L'indizio di Jez Corden è ovviamente relativo all'eventualità di una Xbox portatile, che potrebbe rappresentare un asset importante nel catalogo delle console di casa Microsoft, soprattutto in chiave Xbox Game Pass (lo trovate scontato su Amazon).

La possibilità di accedere a tutti i giochi del servizio in abbonamento, senza doversi trovare necessariamente collegati a internet o in casa, è effettivamente particolarmente allettante e potrebbe essere un ottimo punto a favore per queste console.

Se a questo poi aggiungiamo che entro la fine dell'anno Game Pass dovrebbe diventare in grado di supportare anche i giochi già acquistati, potrebbe davvero valere la pena di tenere d'occhio questo nuovo hardware.

Come sempre, dobbiamo però ricordarvi che queste sono attualmente indiscrezioni non confermate: vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni e continuare a seguirci per eventuali novità al riguardo.