Phil Spencer torna a parlare della Xbox portatile: «Giocare in locale è importante»

Microsoft ci aveva anticipato in tempi non sospetti che sarebbero arrivati annunci per nuovi hardware in casa Xbox: un reveal arrivato a sorpresa durante l'Xbox Games Showcase, anche se decisamente diverso da quanto in molti si aspettavano.

Rivelate a sorpresa da Sarah Bond verso la fine dell'evento, sono in arrivo per queste feste ben 3 nuovi modelli della famiglia Xbox Series X|S: proposte che vengono considerate aggiuntive e non sostitutive delle attuali versioni, almeno per il momento.

Ma mentiremmo se vi dicessimo di non essere rimasti leggermente delusi dal mancato reveal di una Xbox portatile: un progetto che affascina da diverso tempo Phil Spencer, soprattutto dopo aver visto il successo ottenuto da prodotti come Steam Deck e dalle alternative con Windows, come ASUS ROG Ally (che trovate scontata su Amazon).

Ed evidentemente era dello stesso avviso anche la redazione di IGN US, che ha avuto la possibilità di intervistare Phil Spencer durante l'IGN Live: l'amministratore delegato della divisione gaming di Microsoft ha chiarito che l'evento in sé era dedicato principalmente ai giochi, ma ci sarà l'occasione di parlare più approfonditamente di nuovi hardware in arrivo.

Effettivamente, dobbiamo sottolineare che anche lo spazio riservato alle nuove console Xbox Series X|S è stato decisamente inferiore al previsto, forse proprio per non togliere troppa attenzione ai numerosi videogiochi in uscita svelati nel corso dell'evento.

Di fronte a una domanda diretta su una possibile Xbox portatile, Phil Spencer si è limitato a dire poche parole, ma estremamente chiare:

«Credo che essere in grado di giocare i videogiochi in locale sia molto importante».

Insomma, se questa Xbox portatile vedrà la luce, non dovrà essere un dispositivo esclusivamente per lo streaming, ma una gaming handheld a tutti gli effetti: l'importanza di scaricare un gioco e poterlo portare ovunque si voglia è qualcosa su cui Microsoft punta fortemente per il proprio futuro.

Ciò è perfettamente in linea con le indiscrezioni emerse qualche tempo fa da Windows Central, secondo cui la casa di Redmond avrebbe già creato i primi prototipi di questa console.

Ma ovviamente Microsoft non vuole rivelare più del necessario fino a quando non sarà pronta a farlo: per il momento, non possiamo fare altro che invitarvi a continuare a seguirci per le ultime novità in merito e di incrociare le dita.