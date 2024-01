The Last of Us Stagione 2, Ellie ha già "incontrato" Abby

L'inizio delle riprese della seconda stagione di The Last of Us è imminente, sebbene ora sia nuovamente l'interprete di Ellie a fare salire inesorabilmente l'hype.

La nuova serie - un’esclusiva Sky e NOW - si baserà ovviamente su parte degli eventi visti In The Last of Us Part II (che trovate in offerta su Amazon).

Pedro Pascal, Bella Ramsey e tutto il cast torneranno sul set per questa nuova e promettente seconda stagione dello show.

Ora, dopo una prima foto del cast, Ramsey è tornata a parlare di ciò che l'aspetta nella Stagione 2, incluso l'incontro con Abby.

Come riportato anche da PSU, Bella Ramsey ha elogiato l'ultimo casting della serie, che include anche e soprattutto Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby Anderson.

Parlando con GamesRadar+, Ramsey ha anche descritto il primo incontro con la Dever e ha chiarito che sono molto eccitati per ciò che verrà da The Last of Us Stagione 2.

«Sono incredibilmente felice di chi è stato scritturato. È emozionante per me. Sono felice che un nuovo gruppo di persone si unisca alla famiglia. Sarà molto divertente», ha dichiarato l'attrice.

«Ho incontrato Kaitlyn una volta nel posto più stupido, [a] un gala», dice Ramsey a proposito della Dever, che molti anni fa era stata proposta per interpretare Ellie in un film di The Last of Us.

«Ho incontrato Kaitlyn di sfuggita mentre aspettavamo le nostre auto. Sapevo che le stavano parlando del casting, quindi è stato solo una specie di "ciao" in sordina e ci siamo scambiati i numeri e cose del genere. Lei è eccellente, Isabel e Young pure, sono davvero entusiasta di iniziare a lavorare con tutti loro.»

La stagione 2 di The Last of Us HBO è attualmente in produzione e dovrebbe andare in onda all'inizio del 2025.

Restando in tema, alcuni giorni fa si stava parlando anche di un eventuale spin-off di The Last of Us su Bill e Frank, il quale però pare proprio che non si farà.

Ricordiamo anche che le riprese della Stagione 2 dello show HBO inizieranno durante il mese di febbraio, tanto che sempre Bella Ramsey sembra già essersi messa a lavoro per aumentare la sua massa muscolare.