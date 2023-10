Una star doppierà Vincent in Final Fantasy VII Rebirth

Dopo che Square Enix e Sony hanno mostrato Final Fantasy VII Rebirth in occasione dello State of Play del 14 settembre scorso, continuano a emergere dettagli sul gioco, in particolare sui doppiatori.

Il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l'edizione Intergrade a prezzo davvero basso su Amazon) proseguirà la storia di Cloud, Tifa e soci.

Il nuovo filmato ha mostrato il gioco in azione, ma anche alcuni graditi ritorni, tra cui Vincent Valentine.

Ora, dopo che Square ha rivelato che Vincent non sarà completamente giocabile nel nuovo gioco, arriva ora il nome dell'attore che lo doppierà.

Come riportato anche da Wccftech, Vincent Valentine di Final Fantasy VII Rebirth sarà doppiato dal famoso Matthew Christopher Miller, meglio conosciuto come Matt Mercer.

It's official!



Matt Mercer (@matthewmercer) is the voice of Vincent Valentine in Final Fantasy VII Rebirth. #FF7R pic.twitter.com/8dKq3E6EXj — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) October 14, 2023

La notizia è stata confermata ieri dall'account Twitter/X ufficiale del gioco. In seguito all'annuncio, il popolare doppiatore ha ringraziato tutti per l'energia positiva.

«Un anno di sogni culmina con questo», ha scritto Mercer sui social. «Nessun gioco ha avuto un impatto su di me come quello di FF7 e farne parte, per non parlare di uno dei miei personaggi preferiti, è un onore oltre ogni dire».

Mercer è noto per il suo lavoro di doppiatore in varie serie anime e per aver doppiato numerosi personaggi di videogiochi popolari, tra cui Ganondorf di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Leon S. Kennedy in Resident Evil 6, Jack Cooper di Titanfall 2, MacCready in Fallout 4, Chrom e Ryoma in Fire Emblem e molti altri.

Restando in tema, Sephiroth, ossia il celebre villain del settimo capitolo della saga, sarà invece completamente giocabile in Final Fantasy VII Rebirth.

Ma non è tutto: alcune settimane fa abbiamo avuto modo di provare il gioco: leggete la nostra anteprima.