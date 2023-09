Sephiroth sarà giocabile in Final Fantasy VII Rebirth? Arriva la risposta

Square Enix e Sony hanno mostrato Final Fantasy VII Rebirth in occasione dello State of Play di ieri, 14 settembre, ma a quanto pare continuano a emergere dettagli sul gioco.

Il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l'edizione Intergrade a prezzo davvero basso su Amazon) proseguirà la storia di Cloud, Tifa e soci.

Advertisement

Il nuovo filmato ha mostrato il gioco in azione, il quale promette di essere realmente interessante per molteplici motivi.

Ora, dopo che Square ha rivelato fino a che punto della trama originale il nuovo gioco si spingerà, è tempo di scoprire un dettaglio relativo al personaggio di Sephiroth.

Come riportato anche da Eurogamer, infatti, il celebre villain del settimo capitolo sarà completamente giocabile in Final Fantasy VII Rebirth.

Il nuovo trailer ha messo in mostra un'immagine di Cloud e Sephiroth insieme nel corso di battaglia. In un'intervista successiva sul PlayStation Blog, il direttore creativo Tetsuya Nomura ha confermato che Sephiroth sarà giocabile.

«Se avete giocato al Final Fantasy VII originale, sono sicuro che potete indovinare di quale scena sto parlando», ha detto Nomura. «In questo titolo potrete controllare Sephiroth nella stessa scena che avete visto nell'originale».

La scena a cui fa riferimento Nomura è il flashback di Nibelheim, in cui Sephiroth si unisce come membro temporaneo del party controllato dall'IA. Questa volta, quindi, il personaggio sarà totalmente giocabile e sinceramente non vediamo l'ora di provare il tutto con le nostre mani.

Se amate il personaggio, Gamestop ha aperto finalmente i preorder di Final Fantasy VII Rebirth: Deluxe Edition, al cui interno trovate proprio una statuina dedicata a Sephiroth. Prenotatela ora per riceverla comodamente a casa vostra.

Ma non solo: in occasione dell'annuncio della data di Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix e Sony hanno confermato che l'esclusività PS5 durerà solo 3 mesi.

Nell'attesa, recuperate tutti gli annunci e i trailer dello State of Play di ieri a questo indirizzo.