Una serie TV di The Elder Scrolls come Fallout? Parla Todd Howard

La serie TV di Fallout, prodotta da Amazon MGM Studios e attesa sul catalogo Prime Video, a quanto pare saprà farsi piacere.

La serie, come sicuramente saprete, indagherà i temi già visti nella serie di videogiochi (trovate l'edizione GOTY di Fallout 4 su Amazon).

Da quel poco che abbiamo potuto vedere si tratterà di un prodotto pensato in primis per i fan, ma non solo.

Ora, come riportato anche da GamingBible, a Todd Howard - boss di Bethesda - è stato chiesto sul red carpet del nuovo show televisivo di Fallout se gli piacerebbe vedere anche The Elder Scrolls adattato per la TV.

In un'intervista, Howard ha detto che per un'eventuale serie su TES: «adotterei lo stesso approccio per quanto riguarda la resa».

Ha continuato dicendo: «È stato quindici anni fa che ho avuto la mia prima conversazione su questo argomento. Penso che dovremmo essere molto prudenti a trovare i partner giusti e a capire cosa significhi per il franchise».

«Ho però sempre pensato che Fallout fosse l'universo migliore da portare in TV o al cinema, è più unico per ciò che ha da dire sul suo genere».

Bisogna anche considerare come una serie televisiva di The Elder Scrolls si inserirebbe nell'attuale panorama di serie fantasy come Il Trono di Spade e Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere. Il panorama, quindi, è già piuttosto affollato.

Vero anche che mesi fa il direttore creativo di TES Online, Rich Lambert, dichiarò che l'idea di un adattamento dell'IP è davvero "forte".

Fallout di Amazon è stata creata da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner e sviluppata dai creatori di Westword Lisa Joy e Jonathan Nolan.

Il cast della serie comprende anche Mike Doyle, Xelia Mendes-Jondes, Aaron Moten, Johnny Pemberton, Zach Cherry, Moises Arias e Kyle MacLachlan.

Per sapere se ne varrà o no la pena non ci resta che aspettare la sua uscita, fissata per il 12 aprile prossimo su Prime Video. Ovviamente, quasi in concomitanza arriverà anche la recensione dello show.

Restando in attesa, il regista della serie TV di Fallout di Amazon afferma che non cercherà di accontentare i fan, sebbene lo sia in prima persona lui stesso.

La serie TV di Fallout è quindi in arrivo: vediamo in questo articolo dove vederla, quanto costa abbonarsi e cosa racconterà (senza spoiler!).