Fallout Serie TV, una nuova scena inedita dello show

La serie di Fallout, prodotta da Amazon MGM Studios e attesa sul catalogo Prime Video, a quanto pare sarà molto interessante.

La serie televisiva esplorerà i temi già visti nella serie di videogiochi (trovate l'edizione GOTY di Fallout 4 su Amazon), portando il tutto su un piano ulteriore.

Advertisement

Poche settimane fa lo stesso Todd Howard ha chiarito che alcune scene non sono state girate proprio per narrare alcuni eventi nel "vero" Fallout 5.

Ora, IGN US ha pubblicato una clip inedita della serie Prime Video di Fallout, in arrivo nel catalogo del servizio il prossimo 12 aprile.

Il video, della durata di circa un minuto e mezzo, mostra una scena inedita della serie, mostrando una cura generale davvero ottima e in linea con la serie videoludica Bethesda.

Nella clip vediamo Lucy (interpretata da Ella Purnell) intenta a fermare Ghoul (Walton Goggins), il quale sta creando scompiglio all'interno di un insediamento di sopravvissuti.

Ghoul sembra in difficoltà, ma a quanto pare arriva in suo aiuto un alleato che non si aspettava di vedere di certo. Il resto lo vedremo non appena la serie sarà rilasciata nella sua interezza.

Lo show, basato sull'omonimo e popolarissimo franchise di videogiochi, si svolge in una versione post-apocalittica di Los Angeles, devastata da una guerra nucleare.

Fallout di Amazon è stata creata da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner e sviluppata dai creatori di Westword Lisa Joy e Jonathan Nolan.

Il cast comprende anche Mike Doyle, Xelia Mendes-Jondes, Aaron Moten, Johnny Pemberton, Zach Cherry, Moises Arias e Kyle MacLachlan.

Ovviamente non ci resta che aspettare la sua uscita, fissata per il 12 aprile prossimo su Prime Video, per scoprire come sarà il risultato finale.

Restando in tema, il regista della serie TV di Fallout di Amazon afferma che non cercherà di accontentare i fan, sebbene lo sia in prima persona lui stesso.