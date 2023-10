Anche The Elder Scrolls potrebbe diventare una serie TV

I fan Bethesda attendono con trepidazione The Elder Scrolls 6, sebbene a quanto pare potrebbe prossimamente essere il momento anche di una serie TV live-action o altro dedicata al franchise.

Lasciando da parte Starfield (che trovate su Amazon), la serie di The Elder Scrolls è una saga sempre nel cuore dei fan.

Nonostante di recente siano arrivate brutte notizie per chi sperava che TES6 uscisse anche su console Sony, a quanto pare i fan potrebbero prima o poi ricevere uno show vero e proprio.

Come riportato anche da Dexerto, il direttore creativo di TES Online, Rich Lambert, ha reso noto che l'idea di un adattamento televisivo (o cinematografico) della IP è davvero "forte".

Lambert ha assicurato che al momento non c'è nulla di concreto in cantiere, ma che lui stesso, così come Bethesda in generale, sarebbe favorevole a vedere il franchise in live-action o in una sorta di adattamento animato.

«Penso che sarebbe bello se potessimo farlo. Ma non so come potremmo farlo», ha esordito Lambert durante la conversazione con Dexerto al PAX Australia.

Lambert, che è un grande appassionato di fantasy e ha lavorato a contenuti di The Elder Scrolls per quasi 20 anni, ritiene che il franchise sia stato in grado di mantenere la linea di confine tra gli elementi fantasy convenzionali e di portare qualcosa di nuovo sul tavolo.

Ad ogni modo, lasciando da parte eventuali serie TV, è cosa nota che The Elder Scrolls 6 dovrà affrontare la pesante eredità dello storico The Elder Scrolls V: Skyrim, ancora giocato a quasi 12 anni dalla sua release originale.

Per quanto riguarda invece il gioco Bethesda del momento, ossia Starfield, nella nostra recensione Stefania Sperandio vi ha spiegato che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»

Infine, The Elder Scrolls: Castles è un free-to-play mobile disponibile da qualche giorno e che mescola il franchise con un gioco tipo Fallout Shelter.