Una scena iconica di The Last of 2 è "reale", ma dovrete spendere un occhio della testa

The Last of Us Part II è stato un titolo importantissimo e ha venduto sicuramente tanto, ma a quanto pare i fan potrebbero presto mettere mano a un oggetto realmente prestigioso.

Il capolavoro di Naughty Dog, che trovate su Amazon, non è mai stato davvero dimenticato dai giocatori e dall'opinione pubblica, nonostante tutto.

Basti pensare che la serie di HBO tratta da The Last of Us ha aiutato a dare un boost alle vendite di Part II.

Ora, come riportato anche da TheGamer, sta per arrivare sul mercato un pezzo da collezione tanto bello quanto costoso.

Una delle scene più iconiche di The Last of Us Part II è stata portata in vita grazie a Prime 1 Studio e Naughty Dog.

Si tratta di due statue vendute separatamente che, se messe insieme, raffigurano la resa dei conti tra Abby ed Ellie.

Tuttavia, se volete mettere mano a questo pregiatissimo pezzo da collezione nella sua interezza, sappiate che il tutto vi costerà 2.000 dollari.

Difatti, è possibile preordinare la parte di Abby - chiamata "The Confrontation" per 1.099 dollari. Al momento non è ancora possibile preordinare il segmento relativo a Ellie, ma è lecito pensare che costerà la stessa cifra.

Considerando il prezzo di 2.000 dollari, con la stessa somma di danaro si potrebbe acquistare il gioco 50 volte, o altri 50 giochi da 40 dollari l'uno.

Vero anche che il prezzo degli oggetti da collezione di Prime 1 Studio non è mai stato alla portata di tutti: il Joker di Jared Leto costa 969 dollari, Swamp Thing 1.499 dollari e la versione definitiva di Gandalf il Grigio ben 1.949 dollari.

Ad ogni modo, se state facendo un pensierino al pezzo di Abby e ve lo potete permettere, cliccate qui.

Tutto questo ci ricorda che, intanto, non sappiamo mai se e quando arriverà una Part III, anche se c'è chi dice che sarà qualcosa di totalmente inaspettato.

Ma non solo: da poco sono arrivati importanti aggiornamenti sullo stato dei lavori della Stagione 2 della serie HBO.