Una nuova versione di Baldur's Gate 3 è stata censurata

Dopo essere stato rilasciato ufficialmente su Xbox, da qualche giorno Baldur's Gate 3 è riuscito a raggiungere anche un nuovo mercato: ci riferiamo al territorio giapponese, che ha ricevuto un'edizione speciale del capolavoro di Larian Studios, con tanto di copie fisiche già disponibili.

Tuttavia, questa versione non è arrivata senza alcun problema: già nelle scorse settimane vi avevamo segnalato che sarebbe stata vittima di censure a causa di regole più stringenti dell'ente di valutazione, che ha costretto lo studio ad apporre alcune piccole ma significative modifiche.

Advertisement

Tra queste c'è anche un cambiamento al gameplay, dato che verrà rimossa una delle scelte più perfide durante la campagna che consentiva ai nostri "eroi" di torturare i personaggi all'accampamento dei Goblin.

Ma le censure più rilevanti sono state riscontrate, prevedibilmente, con la nudità dei personaggi: come segnalato da TheGamer, pare infatti che le edizioni giapponesi abbiamo rimosso del tutto il filtro nudità, che consentiva di poter vedere i personaggi di Baldur's Gate 3 "come mamma li ha fatti".

Queste versioni includeranno dunque sempre e comunque la censura in stile "Adamo ed Eva", con una foglia a coprire le parti intime. Questo tipo di censura, va detto, è presente anche in tutte le altre versioni, ma deve essere attivata volontariamente dal giocatore.

In questo caso, gli utenti giapponesi saranno sempre e comunque costretti ad avere attivo questo filtro: un sacrificio necessario per poter godere dell'uscita di quello che è stato eletto come gioco dell'anno 2023.

Inoltre, sono state del tutto rimosse anche le scene di intimità tra i personaggi del party: sarà comunque possibile costruire un apposito legame e scegliere il compagno romantico ideale, ma senza vedere le scene più spinte.

Fortunatamente per noi, tutte le altre versioni di Baldur's Gate 3 non subiranno alcun tipo di modifiche, ma per gli utenti giapponesi toccherà probabilmente sperare che escano mod apposite, almeno per quanto riguarda le edizioni PC.

A tal proposito, cogliamo l'occasione di ricordarvi che da poche ore è stato rilasciato l'hotfix 15, che ha risolto uno dei bug più fastidiosi di sempre presente fin dal lancio.