The Game Awards 2023, Baldur's Gate 3 è Game of the Year!

Alla fine dei The Game Awards 2023, il momento più atteso è arrivato: è stato infatti decretato il Game of the Year di questa ultima edizione.

A trionfare è stato Baldur's Gate 3, il quale si è portato a casa il premio più ambito in assoluto.

Ma non solo: Larian ha confermato che il gioco è da ora disponibile anche su console Xbox.

E con questa vittoria finale si conclude l'edizione di quest'anno dei cosiddetti Oscar del videogioco, diretti e presentati nuovamente da Geoff Keighley.

Appuntamento, quindi, al 2024, con una nuova edizione che ci auguriamo sia ancora più ricca e interessante di quella appena terminata.

