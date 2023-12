Baldur's Gate 3, l'hotfix 15 ha risolto il bug più fastidioso di sempre

L'Hotfix #15 di Baldur's Gate 3 ha risolto uno dei bug più comuni presenti nel capolavoro di Larian Studios: un glitch semplicemente fastidioso che, se avete esplorando a fondo la campagna, vi sarà capitato di vedere almeno una volta.

Ci riferiamo naturalmente all'IA dei compagni del party dopo un salto: in alcune aree capita infatti che sia necessario fare un balzo per arrivare all'area successiva, o magari solo per trovare qualche segreto nascosto.

Tuttavia, spesso e volentieri il nostro party di Baldur's Gate 3 (trovate tanti gadget dedicati su Amazon) si rifiutava di seguire la nostra guida, scegliendo di restare indietro e lasciandoci da soli o soltanto con un alleato in aree inesplorate.

Quei "puntini blu" sulla mappa hanno dato fastidio a molti fan e rendevano necessario cambiare temporaneamente il controllo del personaggio per obbligarli a fare quel salto.

Peccato che, nel frattempo, spesso e volentieri gli altri personaggi sceglievano di tornare indietro, costringendoci a ripetere più volte la procedura.

Ebbene, l'Hotfix #15 dice ufficialmente addio a questo fastidioso problema: il changelog ufficiale, che potete trovare voi stessi al seguente indirizzo, segnala che adesso i compagni seguiranno sempre e comunque i nostri salti.

Un cambiamento fin da subito celebrato dalla community, che ha commentato scherzosamente come questa rappresenti «la fine delle sofferenze». E non ce la sentiamo di dar loro tanto torto, avendo assistito in prima persona a questa problematica.

Tra i tanti errori segnalati ne segnaliamo anche uno che Larian Studios ha ribattezzato in modo divertente "il problema di Pinocchio": in alcune cutscene poteva infatti capitare che il naso di un personaggio si allungasse all'infinito, facendo scomparire perfino le pupille degli occhi.

Per il resto, il team di sviluppo ha dimostrato di continuare ad ascoltare con molta attenzione i feedback dei fan, ringraziandoli di aver segnalato tutte le problematiche sistemate con questo hotfix, già disponibile per il download su PC e console.

Ricordiamo che proprio pochi giorni fa era arrivato un altro aggiornamento per sistemare bug di Baldur's Gate 3: non per il gioco in sé, ma per le console Xbox Series X|S.

Tra le tante richieste dei fan, una delle più comuni era l'aggiunta di Minthara come nuovo personaggio Origin: sfortunatamente, Larian ha spiegato perché non sarà possibile.

Ciò comunque nulla toglie all'incredibile rigiocabilità di Baldur's Gate 3, uno dei tanti fattori che lo hanno portato a diventare uno dei migliori videogiochi di sempre, secondo Metacritic.