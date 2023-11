Baldur's Gate 3, una versione del gioco è stata censurata

Tra le tante cose che hanno affascinato i giocatori di Baldur's Gate 3 c'è la brutalità con cui Larian ha costruito il suo mondo fantasy, tra combattimenti e personaggi che spesso non fanno sconti in quanto ad espressione di violenza. La quale, però, non sarà visibile per i giocatori Giapponesi.

Nonostante Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo cartaceo che trovate su Amazon, sia giocato e conosciuto anche nella terra del Sol Levante, a quanto pare la produzione di Larian non potrà esprimere le stesse potenzialità in quel mercato.

Come riporta Siliconera, infatti, l'ente di rating giapponese per la classificazione dei contenuti nei videogiochi ha messo alcuni veti su delle tipologie di contenuti.

Spike Chunsoft ha annunciato che i contenuti verranno tagliati dalla versione giapponese di Baldur's Gate 3, con l'obiettivo di conformarsi alle direttive del codice etico di CERO (l'ente nipponico) riguardanti le "espressioni vietate".

Sebbene Baldur’s Gate 3 abbia ricevuto una classificazione CERO Z in Giappone, che limita il gioco ai giocatori di età pari o superiore a 18 anni, verranno attuate una serie di modifiche per conformarsi all'articolo 7 del codice etico riferito ad "Espressioni vietate".

In questa versione non si potranno mostrare contenuti espliciti tra cui “esposizione di genitali”, “esposizione di nudità nei filmati” e “scene di sesso esplicite”. Per via dello stesso codice etico verrà cambiata anche la modalità in cui vengono mostrati gli organi interni dei personaggi che finiranno a filo di spada. Inoltre, Spike Chunsoft ha specificato che Larian ha rimosso l'opzione per i giocatori di torturare i personaggi al campo goblin.

Quest'ultima cosa in particolare toglie una possibilità di scoprire informazioni da parte di quei giocatori che vogliano adottare un approccio malvagio alla storia, quindi si tratta di un cambiamento anche al gameplay, di fatto.

La versione giapponese di Baldur’s Gate 3 uscirà il 21 dicembre 2023, con alcuni contenuti in meno. I quali non saranno rimossi sulla versione Xbox, che è sempre più vicina.

Parlando di cambiamenti, invece, la patch 4 del gioco ha rovinato la festa anche ad alcuni speedrunner.