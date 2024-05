Una funzione di Nintendo Switch sparirà il 10 giugno

Una caratteristica minore - ma spesso utilizzata - di Nintendo Switch, ossia l'integrazione con X/Twitter, sta per scomparire.

Considerando la diffusione di Switch in tutto il mondo (la trovate su Amazon), la cosa interesserà comunque un buon numero di giocatori.

Questo, mentre Switch 2 si avvicina inesorabile, con le ultime novità che lasciano ben sperare circa il suo annuncio.

Come riportato anche da GameRant, infatti, Nintendo ha annunciato che interromperà la funzionalità nel giro di poche settimane, più precisamente il 10 giugno prossimo, andando così a colpire gli utenti che la utilizzano per condividere screen e video di gioco dalla propria Switch su una delle principali piattaforme social del mondo.

Sappiamo bene che molti videogiochi e piattaforme hanno utilizzato funzioni legate a piattaforme di social media come Facebook e Twitter per dare ai giocatori una connessione con i loro amici del mondo reale.

Per i giocatori di Switch, tuttavia, l'integrazione con X/Twitter scomparirà nel giro di poche settimane.

L'azienda ha annunciato la decisione tramite il suo account social ufficiale. Nel suo annuncio, Nintendo ha fatto riferimento a Twitter con il suo attuale nome X, assunto dopo l'acquisto della piattaforma social da parte del miliardario Elon Musk nel 2022.

Il 10 giugno 2024 i giocatori perderanno la possibilità di pubblicare direttamente screen e video su X tramite l'Album di Switch. Anche le caratteristiche social legate alla funzionalità di X sono interessate, in quanto i giocatori non saranno più in grado di inviare richieste di amicizia ad altri su Twitter tramite la funzione di suggerimento amici di Switch.

In un articolo di supporto collegato, Nintendo ha dichiarato che anche la possibilità di postare direttamente su Twitter e Facebook tramite la casella di posta elettronica di Splatoon 2 e Splatoon 3 sarà rimossa, anche se la casella di posta elettronica stessa rimarrà per i messaggi di gioco.

Nintendo non ha fornito spiegazioni sul motivo dell'interruzione del supporto a X/Twitter su Nintendo Switch.

Alcuni hanno ipotizzato che l'aumento dei costi di accesso alle API di Twitter (una parte fondamentale per abilitare le funzionalità di Twitter nei programmi esterni) sia da attribuire alla recente ondata di aziende che hanno ritirato il supporto a X/Twitter.

Altre reazioni online, tuttavia, hanno sottolineato che la mossa dell'azienda corrisponde a quella di Sony, che ha rimosso l'integrazione del social su PlayStation 4 e PlayStation 5 nel novembre 2023.

Ad ogni modo poco male, visto che è emerso che Nintendo Switch è stata la piattaforma con i maggiori profitti di sempre per la Grande N.