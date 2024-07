Un video mostra come il primo Metal Gear Solid venne creato usando i LEGO

C'è un retroscena che sicuramente gli amanti di Metal Gear Solid ricorderanno, che risale a quando Hideo Kojima raccontò che suo figlio avesse detto a casa qualcosa come «Papà in realtà in ufficio non lavora, passa tutto il tempo a giocare con i LEGO».

L'innocente esternazione dell'allora giovanissimo Kojima-junior era legata a un fatto interessante: Kojima e il suo team all'epoca di MGS1 si servirono dei mattoncini LEGO per immaginare gli scenari e le inquadrature di Shadow Moses.

Advertisement

Una volta definite le mappe del gioco, o mentre si cercava di capire come sarebbero state strutturate, gli sviluppatori capeggiati dal game director ricreavano le ambientazioni di Metal Gear Solid, in modo da averle sotto gli occhi, "in carne e ossa", in formato tridimensionale.

Una volta fatto, era più facile – a parte la fatica di mettere insieme tutti quei mattoncini! – immaginare i movimenti di camera, i percorsi dei giocatori e dove l'inquadratura dovesse andare a piazzarsi per restituire il risultato migliore possibile. Regia e level design, a loro modo, passavano anche per i mattoncini.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Se a parole tutto questo vi suona difficile da immaginare, per fortuna è riemerso online un video che mostra Kojima in azione armato di LEGO, nella realizzazione dello scenario del Dock, il molo dove inizia proprio il primo Metal Gear Solid.

Come potete vedere nel video, che viene da un documentario dietro le quinte, Kojima immagina dove l'inquadratura debba andare rispetto al punto iniziale di Snake, che si muoveva dietro un grosso serbatoio: era necessario strisciare per superare e l'inquadratura andava subito in soggettiva mentre lo si faceva.

L'inquadratura dall'alto, che ha caratterizzato i primi tre giochi della saga Solid prima del passaggio alla terza persona libera di Subsistence, si apprezza nel riquadro in basso a destra di questo video, dove possiamo vedere i container tra i quali Snake si muove nel molo.

Uscito in Europa nel 1999, Metal Gear Solid ebbe un grande impatto sul mercato per la sua capacità di unire un gameplay a tratti geniale a un approccio cinematografico che all'epoca era difficile da immaginare.

Il gioco di recente è stato incluso nella Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, che permette a chi è dotato di console o PC odierni di rivivere l'avventura che consacrò Kojima e Solid Snake nel mercato videoludico.

Per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla saga, non posso che rimandarvi alla mia retrospettiva video completa di Metal Gear, in attesa che spunti Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, chiamato a far scoprire (Naked) Snake e compagni anche a nuovi appassionati – troppo giovani per aver già vissuto a loro tempo le avventure di Shadow Moses, della Big Shell e di Tselinoyarsk.