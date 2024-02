Un vero fan di Tomb Raider rivela di essere dietro al remaster della trilogia

Tomb Raider I-III Remastered è qui, ma emergono ora altre curiosità dietro al ritorno di Lara Croft.

Messo da parte Shadow of the Tomb Raider gli appassionati della serie possono ora riscoprire le prime tre avventure di Lara.

I primi capitoli della serie sono ancora oggi titoli di spessore, specie per i fan nostalgici.

In attesa di scoprire per davvero l'aspetto che avrà Lara nei prossimi capitoli della saga, sembra che qualcuno abbia rivelato di aver lavorato al remaster della trilogia, dopo che vi si era dedicato in maniera "amatoriale".

Come riportato anche da Eurogamer, un fan e modder di Tomb Raider ha rivelato di aver messo in pausa i propri progetti personali per un'ottima ragione: ha infatti guidato lo sviluppo di Tomb Raider I-III Remastered.

XProger è infatti la mente dietro OpenLara, un motore open-source multipiattaforma della serie classica di Tomb Raider.

Tuttavia, questo progetto - e altri - sono stati messi da parte, poiché XProger è stato acquisito dalla società madre di Aspyr, Saber Interactive, per lavorare al suo progetto ufficiale di Tomb Raider.

«Nell'ultimo anno sono stato impegnato in un progetto da sogno che è diventato il culmine degli ultimi otto anni della mia vita: Tomb Raider I-III Remastered», ha dichiarato XProger su X, ringraziando Saber per avergli «affidato la guida del progetto e aver messo insieme un team da sogno di veri fan».

XProger ha dichiarato che il team di Tomb Raider Remastered ha avuto «completa libertà» fin dall'inizio, ammettendo di essersi posto un «obiettivo impossibile che poteva essere affrontato solo da un piccolo 'team di sviluppo' di persone folli, pronte a lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7» con «una visione assoluta di cosa e per chi stiamo facendo».

Insieme a Saber, XProger ha anche ringraziato Aspyr per l'accesso al codice sorgente delle sue porte per Mac. Infine, ma non per questo meno importante, XProger ha detto grazie agli sviluppatori originali dei giochi e la comunità di giocatori.

«Abbiamo letto avidamente tutti i vostri commenti, interviste, recensioni e reazioni. La responsabilità nei confronti di tutti voi era superiore alla paura delle scadenze e alla folle quantità di lavoro».

Il duro lavoro e la passione di XProger sono stati chiaramente ripagati, con decine di elogi per Tomb Raider Remastered, visto che c'è chi apprezza cose come il maggiordomo da chiudere nel frigo, riproposto anche nel remaster.

Vero anche che, nonostante i tempi siano cambiati, fa strano vedere l'assalto di "nude mod" per Tomb Raider I-III Remastered.