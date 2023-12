Un soulslike sta per essere "ucciso" sulle vecchie console

Dark Souls 2 è senza dubbio uno dei soulslike più giocati di sempre, sebbene a quanto pare i server del gioco stanno per essere spenti per sempre su due console old-gen.

Mettendo un attimo da parte Elden Ring il secondo capitolo della serie di FromSoftware è ancora molto apprezzato.

Certo, non è la prima volta (né l'ultima) che i server di un gioco vengono staccati senza pietà, ma vederlo accadere per un titolo così blasonato farà sicuramente "male" a molti.

Difatti, come riportato anche da Eurogamer, i server online di Dark Souls 2 verranno chiusi a marzo 2024, per tutti coloro che stanno ancora giocando su PlayStation 3 o Xbox 360.

Lo sviluppatore della serie, FromSoftware, ha dato l'annuncio oggi in una dichiarazione pubblicata su X, ex Twitter.

«I server di Dark Souls 2 per PS3 e Xbox 360 verranno chiusi il 31 marzo 2024», ha confermato From.

«Verrà visualizzato un messaggio che indica che il gioco online è disabilitato. Il gioco offline sarà comunque possibile».

Un messaggio successivo ha poi confermato l'ora esatta in cui i server di Dark Souls per PS3 e Xbox 360 si spegneranno: le 14 ora italiana.

Fortunatamente, i server di Dark Souls 2 per PC, PS4 e Xbox One non saranno toccati.

«Grazie a coloro che hanno giocato dal lancio», conclude il comunicato. «Grazie per la vostra comprensione e il vostro supporto».

Uscito originariamente nel 2014, Dark Souls 2 è un classico di FromSoftware alla pari di Dark Souls 3, il quale ha da poco ricevuto una mod che prevede l'inclusione di una modalità facile.

Infine, FromSoftware ha rilasciato diverse settimane una nuova patch - assolutamente ufficiale - per la versione PC di Dark Souls 3, la quale apportava correzioni tecniche e fix di vario tipo.