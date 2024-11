Half-Life 3 esisteva davvero, e Valve spiega cos'è successo

Valve rompe il silenzio su Half-Life 3 dopo oltre un decennio, pubblicando concept art e filmati inediti del gioco mai realizzato.

Il documentario per il 20° anniversario di Half-Life 2 (gioco che trovate su Amazon) rivela dettagli sulla cancellazione del terzo capitolo e possibili sviluppi futuri della serie.

Questo, proprio oggi che è stato reso gratuito (ma non per molto) proprio il secondo capitolo della saga.

Come riportato anche da ComicBook, la pubblicazione di questi contenuti segna un momento significativo per i fan della serie, rimasti in attesa di notizie su Half-Life 3 per anni.

Il documentario offre uno sguardo dietro le quinte sullo sviluppo interrotto del gioco (andate a 1:46:23 del video), spiegando le ragioni che portarono Valve ad abbandonare il progetto nonostante l'enorme attesa dei giocatori.

I filmati mostrano alcune delle innovazioni che Valve stava esplorando per Half-Life 3, tra cui una nuova arma che permetteva di congelare i nemici e creare strutture di ghiaccio nell'ambiente.

Viene anche rivelato un nuovo tipo di nemico "blob" in grado di attraversare grate e assorbire oggetti e creature più piccole.

Secondo quanto riportato, il team di sviluppo si pose l'obiettivo di alzare ulteriormente l'asticella rispetto ai capitoli precedenti, ma faticò a trovare sufficienti elementi innovativi per giustificare un nuovo episodio.

Nonostante gli sforzi, il progetto venne messo in pausa e infine abbandonato mentre gli sviluppatori si dedicavano ad altri titoli come Left 4 Dead.

Il documentario rivela che anche Arkane Studios, al lavoro su uno spin-off chiamato Ravenholm, stava incontrando difficoltà nel proporre nuove idee all'interno dell'universo di Half-Life. Questa situazione contribuì a scoraggiare ulteriormente il team di Valve.

Alcuni sviluppatori ammettono ora che abbandonare il progetto fu probabilmente un errore, e che avrebbero dovuto investire il tempo necessario per completarlo.

La decisione di richiedere un nuovo motore grafico per realizzare Half-Life 3 viene ora vista come un ostacolo non necessario.

Il CEO di Valve Gabe Newell ha suggerito alla fine del documentario che i tempi potrebbero essere maturi per un nuovo capitolo di Half-Life, quindi chissà.

Tuttavia, considerando la storia travagliata del progetto, è probabile che Valve adotterà un approccio cauto nell'annunciare eventuali nuovi sviluppi.

Nel frattempo, qualcuno ha dato vita a una prologo giocabile - e gratuito - proprio di Half-Life 3: lo avete provato?